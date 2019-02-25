中大私家醫院料兩年後開24小時門診　繼仁安醫院另一私家選擇

獲政府貸款40億元興建、本港首間非牟利的私家教學醫院「中文大學醫院」，料可於明年中投入服務。醫院行政總裁馮康接受傳媒訪問時表示，院方料於兩年後開展24小時門診服務，是繼仁安醫院後另一選擇。 至於位於尖沙咀的中大醫院專科門診診所，馮康說已敲定於3月正式開業，料將有逾10名醫生、提供約10個專科服務，例如骨科、婦科、腸胃科及耳鼻喉科等。

馮康透露，院方料於兩年後開展24小時門診服務。(資料圖片)

中大正籌建的全港首間非牟利私家教學醫院，預料於2020年中投入服務，將提供606張病床。初期會先啟用100張病床。馮康接受《明報》訪問時指，開院時會提供普通內科、外科、骨科及婦科住院服務，率先啟用的100張病牀，當中75張屬住院病牀、25張則是日間病牀，料需150名護士。

新界東的私院選擇，目前只有沙田仁安醫院，院方同樣設有24小時急症服務，其官網顯示，周一至周五朝9晚6時段，診金收費為330元，晚上8時至翌日早上9時，則收600元。周六、日及公眾假期的夜更至翌日收費，同樣是600元，公眾長假期則加至700元。正值冬季流感高峰，私院急症需求亦高企，今早10時半顯示，仁安急症門診亦需輪候3小時。