內地海砂荒　機場三跑填海據報延誤半年　機管局：不影響整體進度

機場第三條跑道填海工程正如火如荼開展，機場管理局主席蘇澤光上周三（20日）表示，第三條跑道建設進度良好，基本可以在明年完成填海。不過，今日（25日）就有報道引述消息指，整體工程進度已落後近半年，其中一個原因是機管局仍未獲得所需的全部1億立方米海砂等填料。 機管局發新聞稿回應報道，指從不同地區和渠道進口填料，填料鋪設只是填海其中一項工序，現階段不會影響三跑道系統項目整體工程的時間表。

有報道指機管局仍未獲得第三條跑道填海所需的海砂，有關工程進度已滯後半年。（梁鵬威攝）

《明報》今日報道，由於三跑的承建商未獲得所需的1億立方米海砂等填料，原定於2020年完工的三跑整體工程進度已落後近半年。《明報》取得機管局與總承建商簽訂的主要填海工程合約，顯示當中逾半地段原定今年內完工，部分更應在去年底完工，但《明報》記者上周實地觀察，仍未見有大範圍的填海完成。

機管局去年承認工程滯後數星期 因填料供應不足

翻查立法會文件，整個三跑的填海面積達650公頃，而機管局早於去年11月透露，填料供應為填海工程進度帶來挑戰，亦令填料鋪設工序出現約數星期的輕微滯後，但未對項目帶來重大影響。機管局當時承認整體市場對機砂需求殷切，尤以內地建造業為甚，預期區內對機砂的需求量仍會持續高企，為三跑項目帶來挑戰。三跑項目主要使用內地機砂，而自去年4月起，為三跑項目供應機砂的內地生產線數目已由六條增至九條，另新增四條機砂生產線應於去年底前開始投入生產。主要填海工程承建商會物色內地以外的砂源，如馬來西亞及菲律賓。

根據立法會數字，截至2017年4月底，三跑道系統的填海工程已使用約200萬立方米的填料，當中約2,300立方米為海砂，2萬立方米則來自香港工地的合適填料，其餘便是機砂。換言之，機砂佔填海用料的最大部份。

《明報》引述消息人士指，三跑的填料來源只能靠機砂及公眾填料，但數量有限。而原定可作大部分填料來源的內地海砂，則遲遲未供港。雖然機管局曾研究廣西壯族自治區作潛在的海砂來源，但廣西的海砂價格高達每立方米100元，以三跑工程需要1億立方米計算，若全購廣西海砂要100億。即使局方正向其他東南亞國家尋求海砂，但運費非常昂貴。無論採用哪種採購方法，若不可能在原本預算的92.4億填海開支預算內完成。

機管局：有信心在預算內按期完成

機管局發新聞稿回應報道，指目前以從内地進口的機制砂為主，輔以本地公眾填料，以及從其它不同地區包括馬來西亞及菲律賓進口的填料，承建商亦安排從廣西、廣東進口填料，亦正增加機製砂的生產線數目、物色更多合適的石礦場，以及增加公眾填料篩選分類設施等；強調填料鋪設只是填海其中一項工序，現階段不會影響三跑道系統項目整體工程的時間表，有信心繼續按照原定目標推展工程，於2022年啟用新建成的第三條跑道，並於2024年年底前在預算的1,415億港元內，完成整項工程並將三跑道系統投入運作。