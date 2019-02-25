房委會建議調高公屋入息及資產限額　2人家庭月入1.87萬可輪公屋

公屋輪候冊申請宗數近30萬宗，一般家庭輪候時間屢創新高，現時已長達5.5年。房委會指，按現行機制檢討後，建議上調2019/20年度公屋入息和資產限額，平均4.2%和3.1%。其中，2人家庭入息限額增幅最多，增至18,690元；至於資產限額方面，2人家庭由33.8萬增加至34.8萬。房委會估計，約16萬個私樓非業主戶符合新入息資格，較去年增近6,000戶，新的入息及資產限額將於4月1日生效。

房委會資助房屋小組下月15日舉行會議，討論2019/20年度年度公屋入息和資產限額檢討事宜。（資料圖片）

房委會資助房屋小組下月15日舉行會議，討論2019/20年度年度公屋入息和資產限額檢討事宜。

房委會按開支及住戶開支5%備用金計算，建議1人家庭入息限額增2.5%至11,830元；2人家庭增幅6.2%，至18,690 元；3及4人家庭分別增2.8%和4.7%，即23,010元及至29,240元。

家庭資產限額方面，整體增加約3.1%，1人家庭資產限額由24.9萬增至25.7萬；2人家庭資產限額由33.8萬增至34.8萬元，3及4人家庭資產限額則分別由44萬增至45.4萬，及由51.4萬增至53萬。



房委會按2018年第四季統計處綜合住戶統計調查結果，估計約有16萬個私人樓宇非業主戶符合新的入息資格，佔該類住戶總數的31.1%，預計申請公屋的住戶將增加5,800戶。