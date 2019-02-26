網民指法國醫院迫爆內地人打HPV針　職員：睇傷風感冒就多

對內地人而言，本港疫苗既安全、價錢又合理。繼有大批拖篋、載口罩女子，逼爆養和醫院大堂及門口，接種子宮頸癌九價預防疫苗（HPV）。昨日（25日）有網民於社交平台上載相片，指聖德肋撒醫院（又稱法國醫院）門診部及日間登記處日前同樣懷疑被內地團迫爆。 但據了解，醫院每日中午前時段均有大批病人前來登記求診，當中不少為內地人，部分亦為注射HPV九價疫苗的內地人，但絕大部分為「自由行」人士，跟日前養和醫院有打針團到訪的情況不同，「入面好多真係睇醫生，傷風感冒就好多。」

聖德肋撒醫院（又稱法國醫院）均有為有需要人士提供HPV九價疫苗作注射。（資料圖片）

近年不少內地人選擇到港自由行，其中一個必行「景點」則到私家診所或醫院注射HPV九價疫苗。繼有大批拖篋、載口罩女子，逼爆養和醫院大堂及門口，接種HPV九價疫苗後，昨日（25日），有網民於社交平台上載相片，聲言聖德肋撒醫院（又稱法國醫院）門診部及日間登記處日前懷疑被內地團迫爆，慨歎「連法國醫院都爆晒!」

根據上載的兩張相片，醫院「門診部」及「日間登記處」有大批男女病人排隊輪候，惟未見有大批拖篋、載口罩女子，情況跟養和醫院有所不同，未能確定排隊者是否內地人。

醫院職員：每日都現人龍

據現職聖德肋撒醫院的醫護人員向《香港01》透露，每日中午前或下午時段，登記處每日均出現「人龍」，主要為首次求診人士填寫個人資料，「當中係有唔少內地人，但我哋應該無辦打針團，唔係養和嗰種，佢哋係自己過嚟！」據知，部分內地人為接種HPV九價疫苗，但數量不算多，其他則為本港或內地求診人士，「（求診者）入面好多真係嚟睇醫生，傷風感冒就好多。」

有網民於社交平台上載一相片，指法國醫院日前同樣懷疑遭內地人迫爆。不過單看圖片未見拖篋人士。（網上圖片）

小紅書網民：價錢較相宜 不及養和火紅

有網民留言說，「啱啦 快啲整沉香港！」又有人慨歎，「法國（醫院）有10個9個都講國語」，「成日嫁啦，有好多拉住篋都有」。根據內地社交平台「小紅書」內的網民形容，聖德肋撒醫院為非中介聯系的私家醫院，需自行登記注射，價錢較為相宜，惟不及養和醫院等「火紅」，大多為查詢產子等事宜為主。