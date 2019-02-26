協和小學洩試題案　控方以查google maps犯案作例　官指不相關

協和小學4名教師以手機拍下入學試題，試題最終被洩漏，4老師被控「不誠實取用電腦」，但全被裁定罪不成立。控方曾向高院上訴，亦遭駁回。律政司不服，認為控罪定義有待商，提出終極上訴，案件今（26日）在終審法院聆訊，控方認為，使用電腦作犯罪或不誠實行為，皆可用此法檢控，又舉例指劫匪用google map，查逃走路線也屬犯法，惟法官即指看不出劫匪的例子與本案有何關係，又指出這例的立法原意並非如此，最後決定押後裁決。

刑事檢控專員梁卓然(前,左)爭拗凡用電腦作不誠實行為都可用此例。（資料圖片）

被告用自己手機傳送裁罪脫

上訴人為律政司司長，答辯人為協和小學洩露試題案的4名被告，依次為教師鄭嘉儀、曾詠珊、黃佩雯，及曾的舊同學余玲菊。早前的高院判詞指，「取用電腦」(obtain access to a computer)與「使用電腦」(use a computer)不同，並為4名被告用自己的手機拍下，並傳發試題未有干犯罪行。

控方：用自己的電腦也可違法

刑事檢控專員梁卓然陳詞指，此案涉及重大而廣泛的重要法律議題，即法院該如何界定《刑事罪行條例》第161(1)(c)條中的犯罪行為之範圍，尤其是該範圍是否僅限於未經授權的情況下，從電腦中提取及使用資料。梁認為從字眼及立法原意看來，若有人有犯罪或不誠實意圖而使用電腦，不論獲得授權與否，即屬違法，故使用的是自己或他人的電腦均無分別。

控方以劫匪用google map作例

他又指，該條例是補充《電訊條例》第27A條等相關條例，以阻止有人不恰當使用電腦。梁又舉例指，刧匪以google map查找逃走路線，也算犯法。

霍兆剛常任法官質疑梁的例子如何有助打劫，又與電腦罪行何干；首席法官馬道立亦謂這只是犯人在犯案期間使用電腦，不解兩者之間的關係。

官指立法原意在闖入他人電腦

另一名法官范禮全續問，如單憑使用電腦來定罪，若有人拿電腦擲向他人又是否屬與電腦罪行有關，梁則回應這不屬於電腦罪行。至於立法原意，法官提到當年的立法局文件是針對闖入他人電腦，以竄改數據、損毀程式等罪行。

辯方亦質疑，若這控罪不能作成「百攤」控罪，並指若依控方的詮譯，會出現可笑或危險的情況。法官最後押後裁決。

案件編號：FACC 22/2018