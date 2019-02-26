【暴動案】證人指「美國隊長」自幼患自閉症　喜觀看及摸人腳趾

2016年農曆新年發生的旺角騷亂，梁天琦及有「美國隊長」之稱的容偉業等人被指涉及暴動一案，容偉業不出庭作供，但傳召了兩名證人。其中他的主診醫生指容3歲時已被診治患有自閉症，從少便教他游泳的教練亦指，容幼時習泳時常不聽指令，有多個怪行為，如愛觀看和摸他人的腳趾。控辯雙方舉證完畢，案件押後至本周五（3月1日），由控方先開始結案陳詞。

精神科醫生張凱棋指根據記錄，有「美國隊長」之稱的被告容偉業在3歲時已被診斷患上自閉症。（朱棨新攝）

自閉症患者不懂表達情緒

精神科醫生張凱棋作供指根據紀錄，容偉業約3歲時被診斷患上自閉症。張指，自閉症不可根治，但容的情況穩定，亦不需服食藥物。張又指紀錄顯示，容的智力分數屬正常。而張於去年8月曾診斷容， 容當時冷靜和說話有條理，溝通沒有問題。

張又解釋，自閉症患者一般會語言障礙和狹隘的興趣等問題，患者不一定有暴力傾向，惟他們不懂表達情緒，有時會訴諸暴力。

有「美國隊長」之稱的被告容永業（圖）被其游泳教練指他自小調皮和不聽指令。（資料圖片）

游泳教練指容自少「越叫越走」

而游泳教練姚瑞群供稱，容偉業在1992年由其就讀的特殊學校轉介跟姚習游，而容之後曾代表香港，參加殘疾人士奧運會和東亞運動會。姚指，容有自閉症的容偉業調皮和不聽指令，「越叫越走」，姚教授時需向對方多次講解。此外，容偉業有多個怪行為，如喜歡觀看和摸他人的腳趾、會觀察螞蟻；容偉業亦善於記下巴士路綫。

容曾任保安及救生員

因為容的身形高大，因此被同事稱為「隊長」。自2000年後，姚已沒有再教導容游泳。她指，容視她為半個母親，因她除教導容游泳外，亦在行為上指導容。姚又指，得知容偉業之後任保安和救生員。

案中四名被告梁天琦（27歲）、李諾文（21歲）、林傲軒（23歲）及有「美國隊長」之稱的容偉業（32歲）均被控同一項暴動罪，控罪指他們於2016年2月8日至9日(農曆大年初一至二)間，於旺角砵蘭街參與暴動。

案件編號：HCCC408、HCCC408A/2016