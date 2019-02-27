【財政預算案2019】824億房屋儲備金回撥庫房　林鄭再DQ前朝房策

財政司司長陳茂波今日(27日)發表下年度財政預算案，宣布把已滾存至824億元的房屋儲備金，分四年回撥到財政儲備，可謂是繼早前郊野公園邊陲土地發展研究後，另一項梁振英政府施政產物被本屆政府推翻。 不過，這項基金的誕生，其實源於梁振英和前財政司司長曾俊華在理財哲學存在分歧，因而「隔空過招」而出現。前朝「遺物」如今再被DQ，林鄭政府卻可有多達逾800億「子彈」運用，勢必有利於現屆政府提高財政彈性，以供未來應對社會環境變化構成的施政壓力。

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當年「綁死」CY「適度有為」

今次「被殺」的房屋儲備金，是前朝政府預留作未來資助房屋發展的「小金庫」。陳茂波表示，社會上有意見指房屋儲備金一直獨立於財政儲備外，未能全面反映政府財政狀況，加上房委會未來數年預測結餘均會超過400億元，故此將房屋儲備金回撥到財政儲備，同時在財政儲備預留相同的數額，以作公營房屋發展之用，以表明政府對發展公營房屋的承擔不變。

政府今次的決定，標誌著梁振英政府年代的另一項政策措施終結，而這項措施，其實是梁振英和時任財爺曾俊華「暗戰」的產物。2012年7月梁振英出任特首後，政界一直流傳他和曾俊華關係緊張，梁在推動五司十四局方案中建議增設副財政司長，以及成立金融發展局等，均被視為要架空曾俊華的舉措。

然而，曾俊華亦非省油的燈，往往在財金政策範疇予以制肘，特別在梁振英施政「適度有為」方面，亦作出不少制衡，其中成立房屋儲備金，更是要「綁死」CY冀用政策討好市民，把庫房當成提款機，以迎合民粹的重要一著。

曾俊華在2014年12月宣佈，將2014年政府財政儲備的全部投資收益、即約270億元撥入新設立的房屋儲備金，並由金管局負責投資。而房屋儲備金及其累積投資收益，將用以支持公營房屋發展計劃及相關的基建配套，在財政上全力配合未來10年公營房屋供應目標。這項基金款額及後持續增加，但一直無具體動用部署，近年實際效用備受質疑。

以往政府經常被詬病為「基金治港」，曾俊華出任財政司司長時，經常透過成立基金或向基金注資作為開支，實質只是「左袋撥右袋」。(資料圖片)

分期回撥有助減政黨額外「派糖」壓力

當時曾俊華指出，在政府財政穩健時設立房屋儲備金，是穩妥的做法，有助避免公營房屋供應目標增加政府未來的財政壓力。

不過，事實上香港房屋問題是欠缺建屋土地，而非「缺錢」。最新的長遠房屋策略目標，公營房屋欠缺6.7萬個單位，正是建屋土地供應不足，房委會近年亦無財政困難問題，本年度盈餘料達91億元，到2023年度，房委會儲備將達412億元。因此林鄭政府把儲備金回撥是正確的做法，在財政資源運用可以有更大彈性。

此外，政府分四年將房屋儲備金回撥到財政儲備中，亦可免除一下子增加逾800億元的額外「派糖」壓力，因相信不少政黨會打這筆巨款的主意，逼政府加大派糖力度，而分四年回撥庫房，相信有關壓力會大大減少。