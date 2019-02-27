車房工人考車牌「肥佬」　怒罵兼推考牌官洩憤　認襲擊罪候判

車房工人得老闆鼓勵，若能成功考得車牌將可獲加薪1千，惟他考牌「肥佬」，即禁不住向考牌官破口大罵，對方更被推倒受傷。工人今（27日）在東區法院承認襲擊罪名。裁判官指被告情緒擊動，實不宜駕車，但仍先把案押後至3月13日以候被告的社會服務令報告。

事件中被襲的考牌官被送醫院治理。（資料圖片）

被告許永德，22歲，承認一項襲擊致造成身體傷害罪，指他於去年7月30日，在跑馬地大球場徑掃桿埔駕駛考試中心襲擊考牌官甘志恆。

被告被指駕駛態度不安全

控方案情指，被告當日在案發的考試中心考輕型客貨車牌，考試完畢後，被告問甘他是否不合格，甘指被告的駕駛態度不安全，被告得悉後即大叫，又大罵甘，甘見狀明言會報警，被告卻阻他離開，更將甘推開令业的左前臂及右腿受傷，被告同晚到警署自首。

官指不合格也不應遷怒他人

被告的代表律師求情時，呈上被告工作車房老闆的信函，並透露曾答妥被告，若他能成功考獲車牌，會加他一千元薪酬，這數目對於月薪僅1萬2千元被告相當吸引，被告承認愚蠢衝動，現已感非常後悔。

裁判官指案中事主是執行公職的人士，被告考牌不合格也不應遷怒於他，又指被告情緒衝動，實不宜駕車，但仍先取報告才判刑。

案件編號：ESCC 3036/2018