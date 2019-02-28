【朗豪坊電梯溜後】工程師被指未徹底檢查裁罪成　囚2月緩刑1年

朗豪坊扶手電梯前年發生高速溜後，釀成18人受傷意外，涉案自動梯承辦商的工程師，被指只花22分鐘檢查，沒有徹底檢測主驅動鏈等裝置被控，案件早前在九龍城法院審理，裁判官今（28日）裁定工程師兩項傳票罪成，判他入獄2個月，但准緩刑1年，另須罰款4萬元。

被告馬兆麟在九龍城法院被裁定罪成，被判囚2月，但准緩刑1年。（資料圖片）

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被告馬兆麟，66歲，被票控沒有確保自動梯被徹底檢驗，及沒有確保自動梯的相聯設備或機械被徹底檢驗等兩項罪名。被告承認未有檢查第二條控罪的5項機件，但否認沒檢查該罪中所涉的驅動鏈斷裂裝置。

由4樓上樓自動電梯出意外

控方案情指，朗豪坊商場內共47條電梯由註冊電梯承辦商奧的斯電梯（香港）有限公司負責定期保養，被告受聘於奧的斯公司，每半年檢查涉事電梯一次。

意外發生於2017年3月25日，商場內一條由4樓上8樓的手扶自動電梯，突停止並朝反方向運行，當時電梯上約有120人，結果釀成18人傷，3人需要送院治理。

指未徹底檢查主驅動鏈

機電署事後作實地調查，發現主驅動鏈斷裂，監察裝置未有啓動制停功能。根據記錄，被告在案發兩個月前曾作檢查。從閉路電視可見，被告與兩人站於上機房，最多只能看到四分之一的主驅動鏈，亦沒清潔主驅動鏈，及檢查其鬆緊度等，控方專家認為被告檢測僅22分鐘，便簽署安全及檢驗報告，並為該梯簽發安全證書。

案件編號：KCS31375，KCS31379/2017