巴士工會批車長底薪低於運輸業中位數　要求加薪至少10%

去年九巴大埔車禍發生後，巴士車長待遇引來大眾關注。有巴士工會今日（28日）表示，新城、城巴、九巴至今仍缺人手，但新入職車長的底薪只有約1.65萬元，未及運輸業工資中位數。工會要求，巴士公司應加薪至少10%，並將勞工假增至17天。

巴職聯批評，現時車長底薪過低。（資料圖片）

巴士職工會聯盟今日（28日）召開記者會，要求加薪不少於10%，改善車長待遇，杜絕疲累駕駛。巴職聯批評，現時新入職車長的底薪只有約1.65萬元，但2017年的陸路運輸業工資中位數為1.82萬元，直指車長薪酬在市場上根本沒有足夠競爭力。

工會促杜絕疲勞駕駛

香港專營巴士服務獨立檢討委員會發出的報告提到，由於巴士公司難以聘請和挽留車長，因此車長工時指引保留14小時特別更。巴職聯批評，運輸署應盡其本份，監管巴士公司，並不應以人手不足為由，容許疲勞駕駛出現，置市民安全於不顧。巴職聯司庫許漢傑認為，長工時由巴士公司、運輸署聯手造手成，更指：「縱容疲勞駕駛，最終坐監嘅就會係車長。」

巴職聯提出多項訴求，包括車長加薪幅度應不少於10%，以貼近至陸路運輸行業薪酬中位數；將現時12天勞工假，增至17天；九巴特別更薪酬應計算作全薪；以及政府應製訂《工資指引》，保障不低於行業水平的薪酬待遇。