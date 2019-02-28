兩社運人士不滿示威被扣手銬索償　被裁敗訴兼須支付1.2萬訟費

2017年7月1日國家領導人訪港期間，多名社運人士於尖沙咀海旁展示「我要真普選」橫額示威。其中兩名示威者稱被警員無理鎖上手銬，兩人各自向小額錢債審裁處申索5萬元。審裁官今（28日）裁定兩人敗訴，每人須支每逾1.2萬元訟費，兩人表示會考慮上訴。

申索人梁國華(左)及關振邦(右)不滿被扣手銬求賠償被拒。（林樂兒攝）

申索人為關振邦及梁國華，被告為律政司司長。

暫委審裁官指，兩人被拘捕前曾反抗警員，警方需保護自身及他人安全。她謂，現場人數多，且身份不明，警方擔心被捕的示威者會潛逃。官認為，鑑於當時情況，警方使用手銬是合理的。此外，警車抵達警署後，二人被解除手銬，可見警員指擔心潛逃的說法成立。

兩人事前無作申請

審裁官又接納康文署職員的供詞，認為警員是合理拘捕兩人。該職員指，兩人在文化中心管轄範圍內拉巨型橫額及喊口號，但事前沒向康文署申請。他表明身分，要求二人離開不果，遂向警員投訴。

關振邦庭外指接受裁決，並已即支付訟費。他謂，審裁官提到他們應向警察投訴課投訴，但他認為不少案件都是「自己人查自己人」，望藉小額錢債審裁處釐清一些觀點。

案件編號：SCTC42079-42080/17