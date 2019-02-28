【流感高峰】醫管局加開逾900張臨時病床　單日增4間小學爆發個案

本港今年自1月2日起踏入流感高峰期，至今已達8周，衞生防護中心最新一期《流感速遞》指，在本月17至23日的季節性流感病毒陽性百分比為13.87%，仍高於10.3%的基線水平，指出流感仍會在未來一段時間維持。 另外，昨天單日再多4間小學、2間幼稚園、2間安老院舍爆發流感，而醫管局的《高峰簡報》就指，在本月19至25日期間，急症室求診人次最高達6409人次，醫管局需加開530張短期病床及934張臨時病床以應對需求，合共加開1,464張病床，數字均有回升跡象。

第8周(2月17至23日)的季節性流感病毒陽性百分比為13.87%。 (資料圖片)

衞生防護中心指，第8周(2月17至23日)的季節性流感病毒陽性百分比為13.87%，雖然較前一周的15.94%為低，但仍高於10.3%的基線水平，而私家醫生呈報的流感樣病例平均比率更達38.2宗(每千個診症)，高於前一周的29宗。

醫管局公布昨天到急症室求診人次達5950人，當中有1069人需轉入內科。 (資料圖片／梁鵬威攝）

上月底，本港因流感在幼稚園爆發情況嚴重而一度需全港停課，幼稚園大多在本月中旬結束農曆新年假期並復課，在學童復課後，學校的爆發個案亦隨之再度上升。第7周時學校/院舍個案只有10宗，但第8周共有65宗學校/院舍爆發個案，當中有38宗屬幼稚園、15宗屬小學、3宗屬中學。而昨天單日亦有2間幼稚園、4間小學、2間安老院舍爆發流感，受影響人數大增51人。

對比以往數年，今年的學校/院舍個案明顯較嚴重，2014/15年冬季、2015/16冬季、2017年夏季、2017/18冬季的首8周分別只有322、310、198、501宗爆發個案，但今次就有654宗。中心補充，第8周的幼稚園爆發個案達38宗，屬高強度水平。

昨天內科病床在午夜時的佔用率為111%；當中明愛醫院以125%排名第一，聯合醫院亦有124%。 （資料圖片／梁鵬威攝）

而第8周流感入院率有0.58(每一萬人計)，較前一周的0.67為低，不過仍高於0.23的基線水平；當中0至5歲的入院率為3.38，較前一周的4.36減少，仍處於中強度水平。

昨天單日新增3宗成人嚴重流感個案，再多1人死亡，而兒童嚴重個案就維持在21宗，1人死亡，一名2歲男童仍留院瑪麗醫院，情況嚴重。

醫管局在19至25日期間，加開了530張短期病床及934張臨時病床以應對需求，合共加開1464張病床。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

另外，醫管局公布昨天到急症室求診人次達5950人，當中有1069人需轉入內科，而內科病床在午夜時的佔用率為111%；當中明愛醫院以125%排名第一，聯合醫院亦有124%。而兒科病床佔用率就有85%，當中廣華醫院達103%「奪冠」。

而醫管局《高峰簡報》顯示，在本月19至25日期間，平均有5718人次到急症室求診，最高更達6409人次，兩個數字都比過往數周為高，求診人次在1月29日至2月4日期間曾下跌至平均5286人次。而醫管局在2月19至25日期間，加開了530張短期病床及934張臨時病床以應對需求，合共加開1464張病床，比以往數周大幅上升，在1月29日至2月4日加開的臨時病床只有518張。