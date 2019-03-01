張震遠涉串謀詐騙案　認罪財務總監轉作控方證人　將出庭指證張

前行會成員兼香港商交所前主席張震遠，涉串謀時任財務總監蔡達英隱瞞商交所的財務惡化，包括使用空頭支票，假裝獲注資，令證監會不撤回對商交所的自動化交易服務認可。蔡達英早前承認一項串謀詐騙罪，案件今（1）於區域法院再提堂。控方指蔡已大致錄取完口供，待控辯雙方確認後，將成為控方證人在張案中作證。蔡獲准繼續保釋。

被告蔡達英(左)認罪後，准保釋候訊。(資料圖片／李慧娜攝)

首被告張震遠（60歲）及次被告蔡達英（50歲）同被控1項串謀詐騙罪名。

蔡認用多種手法隱瞞財政狀況

蔡早前承認的案情指，張和蔡在案發時分別為商交所的主席及財務總監。商交所於2008年成立，並於2011年獲證監會發許可，容許商交所可提供自動化交易服務。惟許可發出不久後，商交所的財務狀況便惡化，證監會因此要求商交所每周向其提交財務報表。

商交所於2012年5月至2013年5月期間以多種手法，如七度使用空頭支票、誇大公司戶口的資金以隱瞞財務狀況，以令證監會不撤回其自動化交易服務認可。

蔡達英將成控方證人

控方指，蔡達英已大致錄取完口供，待控辯雙方確認後，將成為控方證人，出庭指證張震遠。法官陳廣池提醒蔡若期間遭干擾或被施予壓力，應立刻通知警方。 蔡獲准繼續保釋。

張震遠7月受審

而張震遠除涉及串謀詐騙罪，亦另被控一項詐騙罪，指他涉於2013年4月，意圖詐騙誘使佳富達財務交出3,000萬元款項，令佳富達財務蒙受不利或可能會蒙受不利。張早前已表明將不認罪，該案將於7月2日開審。

案件編號：DCCC 718/2017