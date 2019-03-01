房委會主任遭廉署起訴　涉偽造文件助居屋業主申900萬元加按貸款

房委會房屋事務主任鄒海業涉嫌為9個居屋單位的業主偽造9封批准信，協助他們申請共逾九百萬元的加按貸款，今日（1日）被廉政公署落案起訴，共被控九項偽造罪名，違反《刑事罪行條例》第71條。 該屋苑位於粉嶺，由被告案發時工作的房委會大埔區租約事務管理處負責管理，被告已獲廉署准予保釋，下星期二（5日）將於沙田裁判法院答辯。

有房署主任涉偽造文書，遭廉政公署起訴。（資料圖片）

僅房屋事務經理獲房委會授權 可簽發批准信予業主申請按揭

案情指，32歲的被告鄒海業，案發時是房委會轄下大埔區租約事務管理處的房屋事務主任，該管理處負責管理該個位於新界粉嶺的居屋屋苑。

現行做法下，業主如想在未向政府補付地價的情況下將單位重新按揭，必須在向銀行或金融機構申請加按貸款前，獲房委會發出批准信。業主須向房委會提交申請表和所需文件，過程中只有房屋事務經理獲房委會授權，代表房屋署署長簽發批准信。被告是該房屋事務經理的下屬，負責接收和處理由上述屋苑的業主提交的重新按揭申請。

一年內偽造9封批准信 兩銀行及一金融機構批出逾900萬元加按貸款

控罪指被告涉嫌於2014年11月6日至2015年11月6日期間，就該居屋屋苑9個單位的業主真實提出的重新按揭貸款申請偽造九份由房委會發出的批准信，意圖誘使銀行或金融機構接受該些文書為真文書。

基於相信有關批准信是真實，兩間銀行和一間金融機構批准有關業主的按揭貸款申請，並向他們批出九項共逾九百萬元的加按貸款。

廉署透露，早前接獲房屋署轉介的貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。被告已獲廉署准予保釋，以待下星期二在沙田裁判法院應訊。