理大民主牆風波裁決　遭永久踢出校碩士生不言悔：抗爭是公民義務

理工大學去年10月發生民主墻事件，數名學生代表前往校長辦公室樓層，要求與高層對話，期間情況混亂，副校長沈岐文及一名學生跌倒。校方今日公布紀律聆訊「終審」裁決，其中碩士生何俊謙受到「極刑」，被即時停學，兼永不能再獲理大取錄。他對懲處深表憤怒，強調抗爭是公民義務，若「返轉頭做多次都會咁做」。

理大向涉及民主牆風波紀律聆訊的學生發出裁決結果，前學生會外務副會長鄭悅婷（左一）及校董會本科生學生代表李傲然（左二）均被判被判社會服務令，而前學生會會長林穎恒（右二）被勒令即時停學一年。（羅君豪攝）

理工大學去年在事後，按程序成立學生紀律委員會調查事件，由五位教學人員和一位學生代表組成，今日作出不可上訴的最終裁決。四人被指「拒絕遵守由相關人士的指令並因而影響其教學、學習、研究或處理大學行政事宜」及「進行任何有損害大學聲譽的行為」，除了學生會外務副會長鄭悅婷外，餘下三人另被「加控」極為嚴重的「誹謗、襲擊或毆打大學教職員」。

其中碩士生何俊謙被勒令即時退學並永不獲香港理工大學錄取，前學生會會長林穎恒被判即時停學一年，前學生會外務副會長鄭悅婷被判社會服務令60小時，學生校董李傲然被判社會服務令120小時。

碩士生何俊謙被勒令即時退學並永不獲香港理工大學錄取。（羅君豪攝）

被踢出校的護理學碩士生何俊謙表示，對言論自由被打壓「覺得好憤怒」。他指言論自由是香港的核心價值，卻日漸被侵蝕，而失去言論自由的香港，將與普通中國城市無異，他強調「只係想為香港出一份力」。他指當言論自由被打壓，香港人應明白「抗爭是公民義務」。

副校長沈岐文（左）當日想離開去開會，但何俊謙（右）要求他留下。（理大學生報編委會FB影片截圖）

前學生會長表明不承認判決 將提出覆核​

原本將於明年畢業，現被判即時停學一年的林穎恆說，得知結果後感到混亂，批評裁決「好過分好過分」，指是「完全為了政治目的而犧牲同學」。他表示，事件發生時自己亦有跌倒，校方指他「襲擊或毆打大學教職員」是過於誇張。同時，他指一直想捍衛理大校譽，但大學的言論自由和學術自由已被校方打壓。

林穎恆又形容是次事件製造「白色恐怖」，擔心令同學不敢自由地表達想法。他指不會承認判決，會尋求合適的覆核途徑。

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何俊謙及當時仍是學生會會長的林穎恒，以及多名學生去年10月，到校長辦公室外要求對話，當時副校長沈岐文及學務長莫志明到場調解，但當要離開時被學生阻止，期間沈岐文、林穎恒及一名保安員宣跌倒，沈岐文率先起來，並伸手拉二人起身。校方之後對其中4名學生展開紀律聆訊。