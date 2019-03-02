余彭年慈善信託捐約2340萬元予哥倫比亞大學　冀提升兒童抗逆能力

已故大慈善家余彭年生前將百億港元遺產捐作慈善用途。余彭年慈善信託日前向英國哥倫比亞大學教育學院耐挫與創新教肓中心（EPIC），捐助300萬美元（約2340萬港元），讓中心以心理學角度，訪談多位成功人士，從中探討兒童的抗逆能力，以受惠本港以及國際的未來兒童教育上。

總數300萬美元捐款，將全數用於由林曉東教授（Professor Xiaodong Lin-Siegler）（右一）所創辦的耐挫與創新教育中心，支持其所辦活動和設立獎學金。（余彭年慈善信託提供）

慈善信託信託人、余彭年長孫彭志兵於紐約時間3月1日下午，於哥倫比亞大學出席講座及捐助儀式，與教育學院院長 Thomas Bailey 共同簽署捐款文件。是次捐款約2340萬港元將全數用於EPIC研究，當中包括耐挫對兒童心理影響的研究，以探討失敗在學習、成長過程及轉化日後成功的作用。研究團隊將與不同的成功人士，包括運動員、商界人物及10至12位諾貝爾獎科學範疇的得主，在兒童時期面對挫敗時的研究。

另外，EPIC亦會舉辦一系列的講座，分享經歷並戰勝失敗的故事，而首位講者將為2008年諾貝爾化學獎得主 Dr. Martin Lee Chalfie。

美國紐約市哥倫比亞大學，成為首間獲得余彭年慈善信託捐助的海外教育機構，哥倫比亞大學已經出產超過80名諾貝爾獎得主，當中超過60名為科學相關的得獎者。（余彭年慈善信託提供）

彭志兵表示，祖父余彭年將畢生財富投入慈善事業，相信他會非常自豪看到慈善信託走出中國，並捐贈至優秀的機構。彭續指，冀研究成果對國際社會及香港有幫助，得悉兒童抗逆能力有下降趨勢，惟抗逆能力對成長十分重要，故期望有關研究能放在未來的兒童教育上。

Thomas Bailey致辭時指，相信EPIC及余彭年慈善信託合作，能以創新方式解決面臨的挑戰；負責研究的中心創辦人林曉東則指，能獲余彭年慈善信託支持感榮幸，認為此舉將對全球現代教育理論及實踐帶來貢獻。

余彭年長孫、慈善信託信託人彭志兵（左），與哥倫比亞大學教育學院院長 Thomas Bailey 共同簽署為期3年的捐款協議，總共捐款300萬美元。（余彭年慈善信託提供）

余彭年慈善信託由中國已故大慈善家余彭年於2009年成立，並在2011年立下遺囑將百億元財產「裸捐」作慈善用途。慈善信託於2018年完成所有法律程序，身兼信託人的余彭年長孫彭志兵隨即開展一連串慈善活動。