懷孕合約員工不獲續約大感不公　職工盟遊行促修例堵塞漏洞

政府去年於施政報告宣布，將產假增至14周，惟不少在職孕婦因獲合約形式聘用，職場上仍遭受不公對待。周小姐工作了10多年，由普通職員晉升至部門負責人，基於公司一向以合約形式聘用員工，故她多年來仍維持每年續約，直至她放畢產假突然收到不續約通知，大感不公。職工盟趁臨近三八婦女節，今（2日）與多名婦女帶同橫額遊行到政府總部請願，冀當局能堵塞僱傭條例漏洞，保障女性懷孕合約員工。

職工盟主席吳敏兒促政府盡快堵塞漏洞，保障懷孕員工。(職工盟提供)

根據香港僱傭條例訂明，員工通知僱主懷孕後便不可解僱員工，否則屬不合理及不合法解僱，最高須支付15萬元賠償。惟現時法例並無訂明，員工不獲續約等同被解僱，故受影響的員工根本無法循僱傭條例追討賠償。

鄭小姐多年來任職商界市場推廣工作，為服務社會於2017年決定減薪轉職社福界。她入職社福機構獲1年合約受聘，其工作表現獲上司肯定。其後，她得悉自己懷孕，上司亦告知她能享有產假津貼及獲續約，惟合約完結前5天才被通知不獲續約，令她頓感徬徨無助，憂慮未必能輕易找到新工作。

職工盟：不合理個案冰山一角



職工盟婦委會認為周小姐及鄭小姐的個案僅是冰山一角，而職工盟主席吳敏兒更斥政府缺乏全面考慮。吳續指，合約聘用在商界甚至社福界經已成主流，政府應盡快堵塞漏洞，保障懷孕合約員工，否則加產假「是為女性好，還是害女性」。

吳補充，即將踏入三八婦女節，質疑政府要令到多少準媽媽淚流披面、情緒大受打擊，才願意修改法例，故要求當局增加產假至14周的修訂草案，加入條文將不續約視為被解僱，以確保合約員工同樣受到僱傭保障；同時應加強宣傳僱主不可歧視懷孕員工。