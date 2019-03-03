積金局黃友嘉贈「貼士」：強積金屬長線投資　忌捕捉市場升跌

強積金設不同投資組合，積金局主席黃友嘉今(3日)於網誌中撰文表示，去年市況波動，連帶強積金亦受影響，但受惠股市向好，強積金在今年1月單月錄得5%增長，總資產重回8500億元水平，當中2270億元屬投資回報。 他又指，留意到有市民會因為不明朗經濟因素，選擇較保守的基金，他提醒，切忌嘗試捕捉市場升跌，短期內頻密轉換基金並非最好做法，亦不鼓勵市民作短線投機，因強積金是動輒長達30至40年的長線投資，橫跨多個經濟周期，市民需按投資目、風險承受能力，以及個人退休需要，作適當部署。

積金局主席黃友嘉指，惠股市向好，強積金在今年1月單月錄得5%增長，總資產重回8500億元水平，當中2270億元屬投資回報。（資料圖片）

黃友嘉於網誌表示，現時強積金共有467個成分基金，但未必每人都有足夠投資知識，或對市況有充分掌握，而懂得作出合適的投資配置，積金局遂於2017年推出「預設投資策略」，為這類市民提供適合作長線退休投資方案，並設0.95%收費上限，計劃推出至今，共有約180萬個強積金帳戶揀選「預設投資」，佔總數18%。黃續指，積金局將於明年4月前展開檢討，研進一步下調收費。

他又補充指，倘市民希望自行選擇投資組合，應先清楚瞭解各類型基金特性，現時設5大基金類別包括：股票基金、混合資產基金、債券基金、保證基金及保守基金，當中以首兩項最受歡迎，共佔強積金總資產超過75%；他又強調，投資市場變幻莫測，市民不宜作短線投機。