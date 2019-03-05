昂坪360：農曆新年旅客按年上升12%　再推「港人優惠」

港珠澳大橋通車後，東涌瞬即變成旅客「旅遊重地」，當區景點昂坪360纜車站亦不時迫爆。昂坪360方面今日（5日）公布，2018年的全年到訪賓客總數錄得183萬人，較2017年上升了75.3%，而每日平均到訪賓客則比2017年上升約5.9%，創10年新高。當中來自歐美及亞洲的旅客，佔58%，其次為中國大陸及澳門，佔27%，本港居民則為15%，此外，較驚喜的是，2018年的到訪賓客數字，錄得最高升幅的地區，分別是泰國及菲律賓，分別為16%及11%。

劉偉明表示，昂坪360去年每日平均到賓客人數創10年新高。（梁煥敏攝）

以往曾因機件故障而停用一段時間的昂坪纜車，去年始似乎有所改善，2018年平均可靠度更達至99.93%的歷史新高，相等於每日8小時的營運時間中，平均只有少於1分鐘的延誤。

昂坪360署理董事總經理劉偉明先生表示，昂坪360去年每日平均到賓客人數創10年新高。去年初，昂坪360銷售團隊已多次到訪中山，珠海地區，跟當地旅行社介紹昂坪360的產品，並合作推出相應旅遊産品。此外，昂坪方面指，今個農曆新年大年初一至初七，平均每日到訪賓客人數較去年上升了12.1%。

此外，鑑於香港居民實名制購票預約特快登車禮遇頗受香港人喜愛，由下月1日開始，禮遇將擴展至星期六，日及公眾假期。香港居民只需於出發前最少一天預先在昂坪360官方網站選購指定門票或套票，便可尊享此禮遇，每天不少於500個名額。

昂坪360推出「港人優惠」。（梁煥敏攝）

昂坪360公布，2018年有27%賓客來自中國大陸及澳門。（資料圖片）

另外，昂坪360再推港人優惠，香港居民除了於生日當天免費乘坐來回昂坪纜車標準車廂外，將每年3月及6月定為昂坪360的「港人感恩月」，每年在這兩個月會推出不同惠及港人的優惠及措施。2019年的3月及6月，港人只須於昂坪360售票處出示其香港身份證號碼分別有「3、6、0」其中兩個數字，便可免費乘搭來回昂坪纜車標準車廂，同行的最多3位朋友亦可享有8折購買車票優惠。

鑑於3月6至26日為已編定的保養維修日，故在此期間到訪的香港人，其香港身份證號碼分別集齊「3、6、0」，其中兩個數字，便可免費參加360大嶼山海陸導賞團，同行的最多3位朋友參團亦可享有8折優惠。此外，香港身份證號碼分別集齊「3、6、0」三個數字的香港人，更可額外獲得價值港幣20元的昂坪360禮品店現金券。