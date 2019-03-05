深水埗橋底黑幫案　以發泡膠版作神壇　中年漢認主持儀式候判

警方前年在深水埗通州街天橋底，搗破一個仍用古老入會儀式的黑社會組織，並拘捕多名人士，並當場檢取一個以發泡膠製的神壇，及利是封、乾坤圈等。其中一名聲稱「湊熱鬧」的中年漢，承認當晚其實在主持入會儀式，更自爆半年前才由「14K」轉至「和勝和」，他今（5日）於區域法院承認一項參加三合會集會罪，法官下周一會就其認罪判刑。

次被告鄭偉傑否認一項參加三合會集會罪。（林樂兒攝）

首被告為吳俊得，59歲，承認一項參加三合會集會罪，但否認一項販毒罪。次被告為鄭偉傑，否認一項參加三合會集會罪。吳及鄭仍要繼續就他們否認的控罪受審。

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神壇由發泡膠製成

案情指，警方前年11月28日早上八時半在通州街臨時街市天橋底的木屋外監視，屋門未有關上，有人聲傳出。警察其後入屋，見地上有貼上紅紙的發泡膠板製成的神壇，紙上寫有三合會意思的字眼，另香爐插有4支香燭，及數支不同顏色的令旗。壇前有菜刀、分成兩排的膠杯，及寫上「馬寧兒」的紅紙。

現場有三合會入會儀式書

此外，旁邊還有紅色的圓形乾坤圈、摺著的黃色紙、紅紙包著的蓮藕、數塊荷葉、一瓶米酒等。警方又在現場找到一包利是封，及一份手寫的三合會入會儀式書。

被告自言半年前「轉會」

警員入屋時，一男跪在壇前，首被告在旁站著，另有兩人面向祭壇坐於沙發上。被告被拘後，於警誡下稱：「我都係嚟湊下熱鬧啫，都唔知發生咩事。」其後又自稱是首次主持儀式，半年前由社團「14K」轉入「和勝和」。

警員從首被告檢取6.6克海洛英及少於2克的冰毒，首被告謂部分毒品是自用，否認販毒罪。法官明天繼續先處理次被告的審訊，下周一再處理首被告的事宜。

案件編號：DCCC 336/2018