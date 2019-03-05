醫管局調整薪酬方案惹工會不滿　消息稱局方將考慮劃一加薪要求

醫院管理局代表今日（5日）與醫療人員工會代表會面，商討薪酬調整的方案，惟最後雙方不歡而散，工會更發動於本周四（7日）發起靜坐抗議。 根據消息人士於會後透露，醫管局將認真考慮員工的建議，其中包括新舊員工劃一加薪12%。

支援職系的工會與醫管局開會未能達成共識。（陳倩婷攝）

醫管局代表今日下午與支援服務組別協商委員會開會討論薪酬調整方案，當中有來自各個工會、近20人出席會議。不過會議最後不歡而散，未能達到共識。

於會上，醫管局提出分階段加薪，而首階段加薪只涵蓋病房服務助理，未包括行政助理及運作助理等職級。醫管局代表指，新方案已考慮員工要求，將年資計算在內；又解釋因應病房助理有輪班工作的情況，故先為其加薪。分階段加薪的方案惹起工會一方不滿，認為不但對部份員工不公平，並會打擊員工的士氣及導致軍心大亂，要求劃一為全部支援職系員工加薪12%。

香港非緊急救護員工協會秘書張建國（右二）形容，會面的火藥味濃。（陳倩婷攝）

不過，有消息人士於會後透露，醫管局將認真考慮員工的建議，其中包括劃一加幅的要求。

而工會代表則稱將於周四（7日）傍晚5時至6時半發起靜坐抗議，呼籲各休假員工及下班後的員工前來參與，預料有200至300人出席。