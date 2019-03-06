【驚蟄】內地客微信落單搖控打小人　小人婆：打小三要用秘密武器

「打你個小人頭⋯⋯」今日（6日）是廿四節氣的驚蟄，有人會選擇打小人消災。而打小人重地銅鑼灣鵝頸橋底，人流更是絡繹不絕，需要警方在旁維持秩序。但原來除了親身來打小人外，現時更有客人會於微信、WhatsApp傳照片予小人婆打，再以微信支付方式付款。

小人婆紅姑指，最多人打事業小人。（梁鵬威攝）

+ 11 + 10 + 9

打小人電子化 內地客「O2O」落單

在驚蟄日，傳統習俗會打小人消災、驅趕霉運。小人婆紅姑今亦有在鵝頸橋底擺檔，指近年大陸客比例大增，其他地方的遊客反而少了：「今早來了一堆北京遊客，打了十幾份」。

除了親臨鵝頸橋現場打小人外，連打小人這種傳統習俗也逐漸「電子化」，成為一種「線上到線下」（Online To Offline，O2O）的服務。紅姑指，原來現時更愈來愈多內地客，透過微信等通訊軟件傳照片給小人婆，在網上落單打小人：「（內地客人）微信張相比我，發封利是比我，我咪同佢打！」

紅姑又指，有人會於微信、WhatsApp傳照片給她打小人。（梁鵬威攝）

被問及有否設微信支付、支付寶等，她指在這一、兩年開始增設，甚至會教附近年紀較大的小人婆應用電子支付工具：「絕對有！冇你就比人淘汰！有錢就乜都收。」她又指，亦有香港本地客人趕不及來鵝頸橋，會經WhatsApp傳照片給她打小人。

在鵝頸橋跛檔多年的紅姑說，近年多是年輕人來打小人，大多打事業、感情、求姻緣、求財，當中最多人打事業小人：「工作唔順利，要打得順境啲，做得唔開心，過嚟打小人。」其次則是「打小三」，而打小三更有「秘密武器」，就是要特地用高跟鞋來打，她更指用作「打小三」的高跟鞋「打到踭都甩」。