小學老師紅隧爬頭撞跌鐵騎士　稱患睡眠窒息症　危駕罪成罰款9千

名校小學教師涉嫌於去年2月駕駛私家車在紅隧內「爬頭」，撞到電單車後不顧而去，被控兩項危險駕駛，及發生意外後(有人受傷及造成損害)不停車罪。 裁判官指被告當時可能患有睡眠窒息症，出現瞌睡情況，明知自己不適合駕駛仍繼續，已構成危險駕駛。被告今（7日）於東區裁判法院被裁定罪名成立，被判罰款9000元及停牌半年。

事發後被告林彥邦(右)與事主在紅隧出口一旁理論。（圖片來源：網民Leo Cheng）

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事主曾留院8天

案情指，被告林彥邦去年2月5日駕駛私家車由港島經紅隧往九龍，期間疑於管道內突然攝位爬頭，撞倒前方電單車，事後未有停車，至紅磡出口收費亭附近才遭截停。事主趙家樂被撞後曾留院8天。

被告患睡眠窒息症

裁判官余俊翔判刑時指接納控辯雙方證供，被告有機會在事發時患有睡眠窒息症。從呈堂片段所見，被告私家車左搖右擺，車身幾乎碰到右邊石壆，其後與後方的電單車發生碰撞。而發生碰撞前，被告已出現瞌睡情況，他一直嘗試控制車輛，又嘗試扭左及減慢，明顯有意識。

官指被告駕駛方式不負責任

當時被告已知自己不適合駕駛，仍容許自己繼續駕駛，余指被告當時可以開啟危險警告燈，提醒其他司機甚至停泊，但他未有作出任何舉動，駕駛方式不負責任，不認為被告是一個合格而謹慎的駕駛者，因此危險駕駛罪名成立。

有人響號提示未有理會

余又指，被告私家車本來一直跟隨電單車，知悉其私家車與電單車相撞後，電單車突然消失，必然感到奇怪，另一位駕駛者亦曾響號提醒他撞到，但被告未有理會，加上被告要到達左邊收費亭，需看左邊倒後鏡，但倒後鏡已出現嚴重損毁，理應察覺到當時情況，因此發生意外後(有人受傷及造成損害)不停車罪成立。

求情稱意外後才知患病

辯方求情時指，被告39歲，任職小學教師，與太太及5歲女兒同住。被告學校表現良好，健康一直正常，發生意外才知悉患有睡眠窒息症。辯方又指被告為初犯，重犯機會低，亦非魯莽司機，對受影響人士表示歉意，指其家人已深受困擾，盼法庭以罰款代替監禁。裁判官考慮被告背景，兩項罪名合共罰款9,000元及停牌半年。

案件編號：ESS28322/2018,ESS28323/2018