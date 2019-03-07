中港夫妻元宵爭吵變血案　妻准簽保守行為　官：唔愛都唔好蝦佢

元宵節夜一對年紀相差18載的夫婦因家務瑣事起爭執，其間妻子涉嫌用刀襲擊60歲丈夫被捕及被控，案件今（7日）在九龍城法院再提訊，控方准妻以簽保守行為方式處理，裁判官吳蕙芳直言案情嚴重，但也歎這是很多中港婚姻的悲刻，更不住苦口婆心向女被告說：「你唔愛佢唔緊要，你唔好蝦佢，起碼佢畀你嚟到香港，搵到更好的未來。」

女被告蒲淑容襲擊丈夫案，獲准簽保守行為了事。（資料圖片）

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女被告蒲淑容，42歲，原被控一項襲擊傷人罪，指她於今年2月19日在愛民邨家中襲擊其60歲的丈夫。

案中涉用生果刀及菜刀作武器

控方指得案中男事主同意，改以簽保守行為方式處理，吳官一度指案中涉用生果刀及菜刀施襲，但推測事主或念在夫妻之情而想不願舉證，終答應讓被告以自簽2000元守行為18月。

為曬衫事吵架

案情指，被告與事主於2002年結婚，被告婚後第3年獲單程證來港，二人育有一對孖女。近年二人常因家務小事摩擦，案發當晚，兩人因曬衫等家務小事爭吵，被告便拿生果刀襲擊事主腹部，之後又到廚房取菜刀，並用刀背襲向事主左肩及左腳等，事件最後報警，被告被捕後還稱，只是用蘋果打人。

案件編號：KCCC 488/2019