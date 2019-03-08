美國宗教自由大使談新疆再教育營：中國違背歷史發展　應借鏡香港

美國國際宗教自由大使Sam Brownback（布朗巴克）訪港，今日（8日）在香港外國記者會談及中國新疆再教育營，指中國當局不信任自己的人民，再教育營並非解決恐怖主義，而是在製造問題，斥責中國正違背歷史的發展，但拒絕透露特朗普政府會否就此事制定任何政策或制裁。他又讚揚香港是一個不同宗教人士可和平共處的國際城市，是讓中國其他地方學習宗教自由的範例。

美國國際宗教自由大使Sam Brownback（布朗巴克）訪港，在香港外國記者會早餐會談及內地的宗教自由。（香港外國記者會圖片）

布朗巴克今早出席香港外國記者會的早餐會，他談及中國在新疆設立再教育營，質疑其做法「中國不是解決恐佈主義問題，而是在創造問題！」坦言不明白為中國如此恐懼，認為中國政府與信仰「打仗」是無法獲得勝利，「中國共產黨並不相信他們的人民，不容許人民根據意願選擇他們的道路。」

特朗普政府關注新疆再教育營

布朗巴克指出，由2017年起近100萬名穆斯林被中國政府拘留在再教育營中，其家人無法得知他們的生死。他提及，特朗普政府深切關注中國政府意圖打壓、重新定義、控制維吾爾族、以及部分信奉伊斯蘭教的少數族裔的身份認同、文化和信仰。

不過布朗巴克拒絕透露，特朗普政府是否就新疆再教育營，正考慮提出任何政策或制裁。但他強調，希望有機會到訪再教育營了解事件，並與在內的維吾爾族交談溝通。

+ 5 + 4 + 3

香港外國記者會舉行早餐會，公民黨郭榮鏗亦有出席。（資料圖片） 布朗巴克：中國的宗教自由就在香港 席間公民黨的法律界立法會議員郭榮鏗發問，指香港能夠享受宗教自由全因有「一國兩制」的保護下，美國政府如何確保「一國兩制」能夠在港繼續推行，以保障香港人的生活。 布朗巴克重申，美國政府支持「一國兩制」在港實踐，認為香港是一個好例子證明給中國政府了解宗教自由，以及宗教活動並不會威脅政府的管治。 「中國正違背歷史的發展！」布朗巴克認為世界應該走向自由，雖然暫時看不到有任何跡象中國政府會在短時間內改變宗教政策，但也不排除內地的宗教自由大門會突然開放。他說：「中國其實是有宗教自由的，這就發生在香港！」 布朗巴克原是共和黨籍的肯薩斯州州長，2018年1月出任美國國際宗教自由大使，關注全球不同地區的宗教自由。他今日在外國記者會演講後，將會與本港的宗教領袖和團體會面，討論如何應對中方的壓力，之後他會轉到台灣訪問，出席2019年區域宗教自由論壇，就「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」發表主題演講。

美國國際宗教自由大使Sam Brownback​（布朗巴克），3月8日香港演講完整影片：