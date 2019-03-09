受極瘦北極熊激發　零下50度步行穿越冰湖　港青給自己30歲的挑戰

瘦骨嶙峋的北極熊在浮冰上行走照片，因今年初一場「#10YearChallenge」十年相片對比熱潮，再次在facebook上瘋傳，引起社會對全球暖化關注，也激發踏入「三十而立」之年的雷靖梵（Anson）遠赴西伯利亞，毅然在最寒冷的月份徒步橫越世界最深的湖泊——貝加爾湖，在冰面上抵受零下50度的嚴寒，經歷幾乎失溫或跌入逾千米水深的冰湖，在鬼門關前走了一圈。 這一場人力旅行令人疲累，Anson卻享受穿越過後的滿足感，也希望引起大眾對全球暖化的關注，嘆言「若再持續暖化，可能十年後未必可以在湖上行走」。

看見圖中骨瘦如柴的北極熊，Anson萌生一個念頭：能不能做點什麼來讓大家關注全球暖化問題？（Kerstin Langenberger Photography fb圖片）

若地球持續暖化 十年後或不可在湖上行走

這不是一場說走就走的旅行。二月初的冰湖最嚴寒，需要極保暖裝備，也需要當地人帶隊出征，惟不少當地旅行團回覆「2月初時不可能徒步冰湖」。在意氣闌珊之際，他突然獲安排參與一行三人的貝加爾湖探險隊。年三十晚，Anson展開了九天徒步橫越貝加爾湖之旅。

這次出行，除了受一張「皮包骨」北極熊照片震撼，又從新聞得知被譽為「西伯利亞的藍眼睛」的貝加爾湖被遊客逐漸破壞。去年俄羅斯民眾聯署反對中國人砍伐當地森林資源及把生活污水排入湖中，破壞當地自然環境和生態。外來人的自私行為，與有強烈環保意識的西伯利亞人形成強烈對比，「他們會用一個環保袋承載所有旅程中產生的垃圾，不容許半點遺留；發現有食物包裝袋被風吹走，也會趕忙追上收拾」，自己垃圾自己帶走的堅持對Anson而言甚加分。他希望大眾可減少人為活動對大自然的傷害，「若再持續暖化，可能十年後未必可以在湖上行走」。

首次踏足已結冰的貝加爾湖，Anson形容感覺如站在一個大型的滑冰場，入夜後營內更會結冰。（受訪者提供）

睡袋破裂 幾乎險死

西伯利亞人或許是冬天的冠軍，但對於長居於亞熱帶的Anson，回想一個多星期的嚴寒之旅，「若皮膚外露，一兩分鐘已經會感到麻痺」，呼吸伴隨的水氣迅速在嘴巴與面罩之間結冰，原本柔軟的面罩也變得硬邦邦。

雖然Anson準備了禦寒衣物「迎戰」，但意外老是常出現。一個在冰上紮營的晚上，在睡意朦朧之際，綿花狀的物體在Anson鼻前飄揚，幾乎令他窒息，開燈後始發現羽絨睡袋破了一個洞，羽絨如雪花般飄落，他真正體會何謂「凍到震」。隊友搭着他的肩膀用力搖晃了幾下，令他保持清醒，「我不想死在這裏」，只好靠個人意志調整呼吸及心情，穿上所有禦寒衣物開火取暖，才勉強捱到太陽升起一刻。

當地人說，Anson是今年第一個橫越貝加爾湖的人。（受訪者提供） 遇異常薄冰層 險墮入湖中 在冰上活動也危機四伏，一不小心便跌入千米深的冰湖。某日早上，Anson與隊友在起營釘時發現滲水，即冰層出現了異常狀況，令冰面變薄了，若情況惡化，三人或在睡夢中溺斃。他又曾兩次在途中遇上冰層破裂，「長裂痕附近的冰層會變薄，用一支登山杖都可能篤穿冰塊」，必要時大步跳過裂縫，用登山杖探索冰塊厚薄，再與隊友各自手執繩索的一端，以備其中一方不慎掉進冰湖時可立即施救。

踏上這無盡路途

旅程並非一帆風順，原以為7日的旅程，因天氣不似預期而延長及放棄部分行程，「以前的我是死都要堅持到最後一刻，現在可能心態成熟了，覺得能否完成不太重要，最重要是安全回到家」。

25歲那年，Anson展開了一趟長達509天的單車之旅，穿越了30個國家，也令他迷上這種挑戰個人極限的旅行，「與搭車、搭飛機是兩回事，可以隨時停下來，用緩慢節奏接觸這個世界，每一步都是靠自己力量走出來」。他直言抵達終點一刻的滿足感，非單純吃喝玩樂可相比，也是很好的機會磨練意志。

Anson至今已去了超過30個國家，迷上這種挑戰個人極限的旅行，享受辛苦抵達終點一刻的滿足感。（李澤彤攝）

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他慨嘆：「在香港買不到樓，無論多努力都好似徒勞無功，想試下有無其他方式跳出舒適圈，令自己生活改變，有少少逃跑感覺！當生活、工作壓力令你透不過氣，不如去一趟長途旅行結識世界」。