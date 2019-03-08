區議員文光明訛稱聘助理罪成　稱只冒其名申津貼　遭官斥兼還押

元朗新田邨區議員文光明涉嫌在2012年起，兩任任期內訛稱聘請一名姓黃男子兼職議員助理，4年間騙取達14.7萬營運補貼。文光明一直堅稱冤枉，今於屯門裁判法院被判罪成，文求情時稱，只是冒了助理身份申請津貼，裁判官水佳麗卻反駁稱當公職人員「要比白紙更白」，即將文還押，並把案押後至3月21日判刑，以索取被告背景報告。

區議員文光明在屯門法院被裁定欺詐罪成。（資料圖片）

被告文光明，57歲，被控一項欺詐罪。

被告聲稱被冤枉不獲接納

裁判官宣讀判詞時指，被告聲稱聘請黃姓「助理」負責送遞、張貼告示和海報等，即使被告聲稱多安排黃出外工作，亦不可能在工作的四年間完全未與被告的周姓秘書在辦公室碰面。裁判官亦接納該名黃姓「助理」在庭上否認自己受僱於被告的證供，拒絕接納被告表示黃是在串謀冤枉自己的說法，故判被告罪成。

只冒用「助理」身分申請津貼

辯方大律師求情時指，被告自當選選區議員後，努力為社區作出不少貢獻。被告成功連任亦證明他受居民愛戴。辯方續稱，被告並非假稱聘請了助理，只是冒用了黃的身分申請津貼，惟水官即時打斷辯方，並指被告作為公職人員，「要比白紙更白」。水官最終將案件押後至3月21日判刑，以索取被告背景報告，同時拒絕被告保釋申請。

案件編號：TMCC 2231/2018