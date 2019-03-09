邱騰華：香港可在一帶一路或大灣區發展得益　不一定要走出去

港府近年多次提出配合內地政府的一帶一路及大灣區發展，鼓勵港人北上就業就學。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（9日）出席電台節目時就形容，在一帶一路或粵港澳大灣區發展下，本港的經濟會有所增長、亦會增加就業機會，「不一定要走出去。」

商務及經濟發展局局長邱騰華（資料圖片）

邱騰華解釋，本港及內地交流頻繁，港人亦對周邊城市、即大灣區內的城市有一定認識，形容港人與大灣區關係密切，強調並非由零開始。除了重點城市，周邊地區及產業亦會有協同效應，他舉例指，本港年輕人創業需要基地製樣本，而內地正正可以配合年輕人需要。至於如何吸引港年輕人北上發展？他就說，在一帶一路或粵港澳大灣區發展下，「不一定要走出去，商機增加了，本港自身亦會增加了就業機會及經濟發展。」而港人與內地比較及融合時，亦可有新的衝擊。

港府為配合電影業發展，在最新一份財政預算案中公布，將向電影發展基金注資十億元，包括支援新晉導演，將「首部劇情電影計劃」的資助額上限將由500萬元增至800萬元。邱騰華引述電影業界意見指，本港電影業在國際上仍有一定優勢，相信本港有能力能發展成電影基地，而港產片不一定要出產到內地，亦可向東南亞華人市場發展，透露政府會助電影業界走出香港。

另外，港府新一份財政預算案宣布撥出3.5億元支援旅遊業，邱騰華解釋，有關資金包括了旅發局營運所需資金，同時亦要加強及更新本港主題公園，並想方法設計及豐富社區，以本地特色吸引長途旅客。