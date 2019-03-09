【流感高峰】明愛醫院內科佔用率連續5天排榜首　最高曾見125%

醫院管理局公布昨天（8日）公立醫院服務使用數據，有5,741人次到急症室求診，較前一日增加276人次，當中有961人次經急症室轉入內科。昨天整體內科病床佔用率為104%，當中明愛醫院以118%排名「第一」，其佔用率雖稍為回落，但已是連續5天在15間公立醫院中「跑出」，最高曾見125%。

昨日的急症室首次求診人次為5741人次，較前天的5465人次增加276人，經急症室入內科人次則達961人。 （資料圖片／梁鵬威攝）

昨日的急症室首次求診人次為5741人次，較前天的5465人次增加276人，經急症室入內科人次則達961人。

昨天整體內科病床佔用率為104%，排名榜首的再次是明愛醫院，其佔用率達118%，聯合醫院亦以117%緊隨其後，第三則是屯門醫院的114%。明愛醫院自3月4日起已連續5天高踞榜首，當中佔用率更一度升至125%的高位。

另外，昨天整體兒科病床佔用率為79%，其中廣華醫院以100%排第一，其次是伊利沙伯醫院的98%，第三是將軍澳醫院的94%。

在今天早上11時，伊利沙伯醫院及威爾斯醫院的急症室輪候時間都超過8小時。

《香港01》App用戶請點擊：查看最新輪候時間

