一人照顧14人　病人飲水要等兩小時　護士慘成出氣袋

冬季流感高峰期間，醫院內科病房逼爆，除了病人受苦，護士亦慘成「出氣袋」。有護士團體今早（9日）於電台節目形容病房如戰地醫院，一個護士同時要照顧14名病人，分身不暇。病人的大小便未能即時處理、即使簡單至想喝一水杯水，也要等上兩小時，終令護士成為病患「出氣袋」，甚至萌辭職念頭。團體批評醫管局一直未有正視問題，促請當局先減少文書工作及取消高層探訪洗太平地的無謂工作，以挽留人才。

冬季流感高峰期間，病房所有位置都放滿病床，團體形容如戰地醫院。（資料圖片／鍾偉德攝）

病人大小便後無時間處理

護士團體「護政」理事趙淑華於香港電台節目《香港家書》中，細數護士辛酸。她指當冬季流感高峰期時，走廊通道、洗手間門口、洗手盆側、甚至電視機底下的位置都放滿病床，如同戰地醫院。「打仗」期間，一個護士要照顧多達14名病人，病人大小便也未能即時處理、飯菜擱在床邊一個小時也未有時間餵食、甚至連簡單至口渴，病人也要等兩小時才可獲一杯水。病人和家屬都不斷埋怨，護士都變成「出氣袋」。

趙淑華指出，護士為了處理文書工作，變相不夠時間去照顧病人的需要。（資料圖片／黃永俊攝） 文書工作佔三分一時間 除了照顧病患，趙淑華指病房文書工作亦越來越多，每日都要用上三分之一時間去處理。而為了處理這些文書工作，護士更加不夠時間去照顧病人的需要。 面對上述困境，趙淑華批評醫管局十多年來只用加床策略去解決，所聘請的兼職及外判護士也質素參差，終令情況每況愈下。

最新一份財政預算案中，政府將7.21億元用於改善醫護人員薪酬待遇及晉升機會。趙坦言，單靠外判和聘請兼職護士只能作短暫協助，醫管局應增加護士學位及聘請一些已退休護士在病房內指導。

她續指，在未有足夠的護士人手時，應該即時減少文書工作、停止所有無謂的護理審核和認證。醫管局亦應該多與前線醫護溝通，查找問題，亦要取消高層巡房時洗太平地，減少無謂的人力、時間的浪費。長遠而言，政府應該著重預防疾病，做好健康教育及基層醫療。