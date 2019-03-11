重返廉署定風波、歷UGL案爭議　執行處處長朱敏健︰ICAC原則不變

廉政公署近年風波不斷，先是2016年的「李寶蘭事件」引發連串人事地震，時任監警會秘書長朱敏健被急召重返坐鎮，至今出任執行處處長三年，成為廉署史上最「年長」的高層。 廉署去年決定不檢控涉及前特首梁振英的UGL案，令廉署再成為爭議焦點。將退休離任的朱敏健不評論個別案件，但認為廉署未曾有案件是與律政司有極大差異的看法，強調決定檢控與否，並無考慮當事人的身份、地位等證據以外的其他因素；就外聘獨立法律意見的程序，「如果無證據，外判又好，內判又好，畀我睇又好……最後個結果，我唔相信會有唔同。」

如果有案件，廉署唔同意律政司，討論去到咁極端，咁單案件就唔會完，就係咁簡單。 廉政公署執行處處長（私人機構）朱敏健

外聘獨立法律意見非鐵一般規矩

朱敏健不評論個別案件，但就廉署與律政司的溝通程序，他指，過往一直都是有商有量，是經詳細商討，雙方就案件細節是會有不同演繹，但會去理性爭論，都是有依有據，最後達成的決定，是視乎哪一方提出的理據更符合法例，「如果有案件，廉署唔同意律政司，討論去到咁極端，咁單案件就唔會完，就係咁簡單。」嚴重案件亦有審查貪污舉報諮詢委員會把關。

就外聘獨立法律意見，是由律政司根據個別案件的整體性質因素，並非鐵一般的規矩他認為，若案件根本是證據不足的話，即使找不同律師，他未見過亦相信不會有不同判斷。被問到涉及公眾人物的案件，為何不透過外聘程序，去令公眾心服口服，朱敏健認為是觀感問題，提到若以逆向思維，律政司特別交代，會否就是考慮了事主背景，「牛頭角順嫂單貪污案又唔向大家公布一下？」認為現行做法是反映以證據為本，從不考慮當事人身分地位的原則。

他續指，理解公眾疑慮，但認為「會唔會問題核心唔在於案件，而是在於有無辦法令到公眾釋疑呢？一個程序嘅懷疑，會不會可以是用一個程序嘅答案去解決？呢個我唔知道。」對於外界憂慮在政治敏感的案件上會有壓力，朱敏健表示，作為管理層，就必須令同事無壓力，查案「只需要睇有無證據」。他認為同事與高層都習以為常，完全無壓力，「有得做係會繼續做。」

他解釋說，廉署45年來，密密實實原則不變，永不評論進行中的案件，因為一旦評論一宗案之後，以後有其他案件都要回應，不能選擇性地回應或不回應，會引起揣測，對受調查的人、案件可行性有影響及顧慮，而廉署的透明度有提高，包括差不多每一宗案件有結果，都會有新聞公報，內部亦有加強同事訓練與傳媒溝通。

有策略防止被用作政治工具打壓異己

就有憂慮廉署被利用為政治工具打壓異己，朱敏健表示，防止不到舉報人別有用心，但收到投訴後，會先將這些人的背景、政治取態等與案件無關的因素撇除後，純粹看該舉報有無貪污元素，是否屬於可追查的投訴，而每一宗舉報都是用這同一把尺去度，好大程度上就能撇除了這班別有用心人。

他指，以往臨近選舉都會忽然多了一些樓宇管理的舉報，即使不良動機明顯，但該舉報是的確符合列入可追查投訴的話，廉署是必須去調查，不過在調查上的做法有彈性，「會因應實際情況去考慮，如何調查可以令最少人受到不必要的影響。」如選舉在即，涉及到的只是吹毛求疵的調查，就會使用強硬快速的行動，在選舉日之前盡量處理好投訴；如罪證確鑿，亦會盡快執法等，都是一些可以採取的策略。

無後悔回巢 新舊交接成功

回巢三年，今日（11日）是最後一個工作日，朱敏健坦言「離開後返來，無任何後悔。」他透露，當時是由廉政專員白韞六打電話找他，表明當時現職中未有合適提拔的人選，認為他是能讓公眾有信心的人選。而他當時都無問執掌職位就答應。他認為內部新舊交棒成功，「特別是頭十八個月，畀到公眾信心，其實廉署係穩定，當時大家係錯覺。」

退休在即，與廉署多同行了三年，朱敏健將一番體會，創作了一首七言絕詩，「輕舟齊御覓新舵，破浪翻騰渡劫波，驚風密雨須毋懼，和衷共濟創巍峨。」