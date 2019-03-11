【埃航空難】遇難港人聯合國工作　生前關心婦女權益與環保

埃塞俄比亞客機空難事件奪走了港人曾成毅(Victor)的生命。Victor生前於非洲肯尼亞聯合國環境署任職，從事性別平等與環境保育工作。曾經於肯尼亞聯合國實習的趙小姐憶述以往二人相處點滴，稱讚他對工作充滿熱誠。即點擊觀看影片，從其友人口中了解這位為世界曾作出貢獻的人。

Victor於2004年中大工商管理系畢業，07至10年於世界宣明會任職項目主任，11年開始加入聯合國。Victor當時主力研究性別議題，不論讀書時期或工作上，他都相當熱心於女性平等與權益等話題。他曾在網上文章分享過自己之所以開始研究性別議題，全因07年一次於內地鄉村做住戶統計。當時他於一家門口問有沒有人時，他聽到屋內一個女士回答：沒有。此經歷令他思考女性於社會上的地位，決心投身性別平等的工作。在多篇文章上他均提到女性於社會上的重要性，稱讚女性的適應力強且足智多謀。

直至2015年，Victor轉任聯合國環境署，並於肯尼亞的聯合國辦事處中從事可持續發展工作，與妻兒一家三口定居當地。在任政策主任期間，他主力關注氣候變化和環保議題，曾經在老撾經歷洪水災情後做家訪，亦不時於肯雅教導當地青年有關可持續發展的知識。

認識Victor的友人與同事得悉其遇難後亦感到難過。其中於2015年在肯尼亞聯合國環境署實習的趙小姐憶述當時與Victor相處的片段。「我是在2015年，於聯合國環境署實習時認識Victor的。我覺得他是一個非常善良和特別好相處的人，他對待每個人都非常和氣。」

趙小姐指自己雖未試過直接跟Victor共事，但知道他特別關注婦女平等議題，這種熱誠令她感到難能可貴：「因為我頗驚訝他作為一個男生，有這麼大的熱誠關注性別和婦女權利等。可以感覺得出來他對自己的工作是非常有熱情和喜歡的。」對於其離世，感到相當震驚：「看到那個航空新聞，都沒有想太多。因為我沒有看到Victor的名字，後來知道了我是非常震驚。」她又指對這種意外感到非常抱歉，希望其家人盡快從悲痛中走出來。