交通警林海雲執勤期間被撞死　貨車司機認危險駕駛候判

駕駛貨車的運輸工去年稱因趕送麵包，而於凌晨在東九龍走廊西行近佛光街天橋超速駕駛。該處早前發生另一宗交通事故，其中一名協助管制車流的交通警員不幸被運輸工撞倒，頭部流血，當場失去呼吸脈搏。運輸工今（11日）於區域法院認罪，法官押後至周五判刑，期間被告還柙看管。

被告伍建成(左)承認超速未及時剎車，令高級警員林海雲死亡。（資料圖片）

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被告伍建成，59歲，承認一項危險駕駛引致他人死亡罪，及一項使用欠妥的車輛罪，意外中令高級警員林海雲死亡。

當時有閃起警告燈

案情指，2018年3月22日凌晨近5時，林的同袍到達東九龍走廊處理一宗交通意外，他停泊警車後，在第2線擺放了6個交通圓筒封路。林與一警長隨後到場幫忙管制迎面而來的車輛，林把警車泊在第2線近意外的位置，警長的電單車泊在警車前方。所有警方車輛均在第2線圓筒範圍內，閃起警告燈及緊急燈號。

被告駕駛時速達89至109公里

5時許，警方解封道路，林走到警車尾，朝地面及迎面的車輛揮動亮著的電筒。此時，被告駕貨車以時速89至109公里沿第2線駛向林的方向，駛近警車時，他先急扭去第1線，後突然急扭回第2線。貨車車頭蓋撞倒林，續再撞向警車尾才停下。

事主頭部受傷

救護員到場發現事主頭部流血，沒有呼吸脈搏，後被診斷為送抵醫院前死亡，驗屍報告指直接死因為頭部受傷。經初步查問，被告表示案發時尾隨其他車輛沿2線駕駛，該車突扭去1線，他看到警車及警員後即剎車。

被告認未能及時剎車

後來，被告在警誡下承認車速超過訂明的70公里，他當時正駕車下坡。被告指，他在1線距前車60至70米，見對方放慢；距離縮至20至30米時，他看到前車閃動危險警告燈，隨即轉去2線時，惟未能及時剎車。閉路電視則顯示，他先在在2線行駛時，後轉去1線，前車放慢後他再突然返回2線。另外，其輕型貨車裝配了4盞倒車燈，比規定多出2盞。

被告有多次超速記錄

辯方求情表示被告承認其駕駛方式不良，但意外是出於一𣊬間錯判所致。法官指，被告非短時間高速駕駛，並有多次不小心駕駛及超速駕駛記錄。辯方續解釋被告是家庭收入支柱，以往均是因工作而超速。她呈上被告家人撰寫的求情信，並指被告明白自己的所為令另一家庭破碎，感到後悔。法官將於周五判刑。

案件編號：DCCC 902/2018