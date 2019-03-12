【有片．埃航空難】港機場航班發現同款機　教你上網撳幾下即知

波音新世代客機737 MAX 8不夠半年便發生2宗致命空難，當局仍在調查出事原因。全球13個國家的航空公司宣布暫時停飛這款機型。《香港01》查看追蹤實時航班飛行狀況的網站，發現仍有超過80班737 MAX 8客機正於全球飛行，其中印度香料航空就有一班機由香港飛去德里。

+ 16 + 15 + 14

雖然航空監管機構重申737 MAX 8客機機種安全，不過仍引起公眾疑慮。其實要釋除疑慮，公眾可以透過網站親自查看航班所用機型。先在搜尋器上搜尋「flightradar24」字眼，然後點撃第一個連結(https://www.flightradar24.com/60,15/6)。這個網站能查看航班所用機型，只要輸入航空公司名稱、航班日期及航班編號，就能查看機型屬於哪一款機種。

以香料航空為例，選擇今日(12日)出發，再輸入航班編號32。網站便會顯示出機型為738MAX，亦即是737 MAX8客機。如不清楚航班編號，亦可輸入出發地和目的地，搜尋到相關資料。現時香港的航空公司，包括國泰、港龍、港航和快運，均沒有購入737 Max 8客機。

+ 6 + 5 + 4

據悉，目前停飛737 Max 8客機的航空公司包括內地、新加坡和印尼，另外南韓易斯達航空、泰國獅航亦宣布停飛此型號客機。新加坡同時宣布暫時禁止737 MAX 8客機進出機場。製造商波音指，未來數星期會為這款客機軟件升級，但就暫不會發布新的操作指引。