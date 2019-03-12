消防員遇電梯急降受傷索償　需切斷神經線減痛楚　回憶事件發惡夢

4名消防員於2012年在深水埗一大廈執行職務時，乘搭的升降機突急墮至地下，令其中3名消防員受傷。其中一名受傷的消防員聲稱頸和背受傷，向大廈的業主立案法團及負責該升降機保養維修的電梯公司索償。法團和電梯公司承認相關責任，但對索償金額有爭議，案件（12日）今在高等法院開審，原告稱他在這意外後痛楚嚴重，要切斷神經線以減痛楚，而他重溫案發過程亦會發惡夢。據悉，消防員現索償590萬元。

原告祈德恩（譯音）稱意外前能於22分鐘內跑4.8公里。（朱棨新攝）

意外前能在22分鐘跑畢4.8公里

祈的律師在庭上指，祈1985年加入消防處。他在意外前身體健康，能夠在22分鐘內跑畢4.8公里。他在2012年4月30日的意外中，和其他消防員受傷。祈的頸和背的軟組織受傷，該位置常感痛楚，曾注射藥物舒緩。

此外，祈的頸和背活動能力下降，一般走路也受影響。律師指，祈在意外後至2016年間共接受三輪物理治療，病情大為改善，但祈在意外後卻變得焦慮和易怒。

把神經線切斷以減輕痛楚

祈的律陳續指，現為消防隊目的祈，原本有機本晉升為消防總隊目，但意外令他喪失晉升機會，退休金金額也因此受影響。

祈德恩供稱。他於2016年在伊利沙伯醫院接受加熱射頻治療，其痛楚因此減輕了一半。因受意外影響，他走路必須依靠拐杖，但治療後毋須再使用。惟醫生向他表示，該治療是把其神經線切斷，令其痛楚不會傳達至腦部，惟神經線會增生，日後或需再切斷神經線，因此治療屬「治標不治本」。祈現時仍需到痛症科，監察其病情是否有轉壞。

重溫事件令他發惡夢

祈又指，今早庭上播放事發時的升降機閉路電視片段，自己未有觀看。祈解釋以往曾翻看片段，重溫事件令他發惡夢，需向精神科醫生求助。他服食鎮靜劑後，才可平靜過來。

被告指祈已康復

首被告的代表大律師指，不爭議祈在意外前身體健康，但指根據證供，祈在意外後數月已康復。

據悉，祈現索償約590萬元，政府已向祈支付約110萬元的僱員賠償，他將來可獲賠償金額，應可扣除已收取的賠償。

案件編號：HCPI421/2015