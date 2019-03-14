在過往的刻板印象中，某些工種只應由某一性別來做。去年，有「港版羅拉」之稱的30歲搬運女工朱芊佩便引起社會熱議，她的性別和樣貌在傳統由男人主導的搬運業形成強烈對比。 隨着勞動人口減少，部分工種的男女比例差距收窄。向來以男性為主的地盤工作，女工數目已破萬人，去年從業人數及佔行業比率更創新高，男女比例降至9比1。不過，現時地盤的工作環境對女性並不友善，就連換衫都成問題，而當工作量減少而要「炒人」時，女工亦首當其衝，甚至被套上「呃人工」的罪名。婦女事務委員會主席陳婉嫻說，地盤工作男女同工不同酬現象十分明顯，女工的薪酬比男工可低三成。

何瞐偶然看到招收紮鐵學徒廣告，因「薪高糧準、無需加班」而入行當上紮鐵女工。（張浩維攝）

受「薪高糧準、無需加班」吸引入行

地盤紮鐵和燒焊工人，向來被認定是「男人專利」。這些工作需要很大力氣，地盤又塵土飛揚，賺的都是辛苦錢，但這沒有嚇退育有一子的何￼瞐。

何瞐2005年誕下兒子，2008年持單程證由廣西移居香港後。來港後她先到餐廳和酒樓等工作，但由於薪金低、工時長，她未能抽時間照顧幼子。有段時間，建造業青黃不接，廣招新人，她偶然看到招收紮鐵學徒廣告，「薪高糧準、無需加班」這八個字深深吸引着她，認為是兩全其美的選擇。「我在鄉下曾跟前輩一同到地盤工作，相信自己能夠勝任。人工亦相當高，（當時一日）超過一千元，真的十分吸引。」

何瞐說當時課堂只有他一個女人，令她擔心找不到工作和他人的眼光。（張浩維攝）

我認同男女力氣有點差距，但手腳較慢這一點我絕不認同。 紮鐵女工何瞐

同男人爭工作、「呃人工」？

何瞐馬上報讀了相關課程，經過半年的培訓和學師後，經學院介紹到一個地盤工作，由此展開了在地盤營營役役的生活。「紮鐵工較需體力，當時課堂只有我一個女人，我擔心找不到工作和他人的眼光，擔心別人以為我是白騙人工。」

一如所料，身處男人領域的「小眾」，她首日出現在地盤即引來不少男同事竊竊私語，聽到不少不堪入耳的說話，大致是不滿有女人來跟他們爭工作。對於有男同事標籖她是來「欺騙人工」，更是耿耿於懷。像何瞐這樣的紮鐵女工，少得有數計。但她認為，女性也很適合這份工作，因為它除了要考驗體力外，亦需要細密心思，部分工序要有耐性。「我認同男女力氣有點差距，但手腳較慢這一點我絕不認同。」

「大師傅着我不要想太多，做好自己工作就好。」於是她努力工作，模仿男工友工作，力爭比他們做得更好、更快，用成績證明給他們看，「我自知新入行，未能即時適應，只好快快完成，走多一兩轉、做多一點。」經過一年努力，不少同事對她另眼相看，更向判頭稱讚她，「他們見我工作落力，有同判頭說我能夠幫忙，應加人工。」

由於紥鐵科就業不足，何瞐只好改為當地盤其他工種，幫補家計。（張浩維攝）

只要不生病，可以繼續工作就好了……不少女人覺得地盤工較骯髒，但我要跟自己說，每一次工作都是金錢，就要努力。 紮鐵女工何瞐

漸漸地，她躋身於男人世界之中，也改變了一些固有文化。部分工友於她在場時，少說了髒話，亦主動提供協助，印象最深是每當上下班更換衣服時，男同事會主動讓出房間予她先行更衣。現時不少工地已設有男女獨立更衣室，但仍不妥善，部分女更衣室位置較遠。

在職媽媽負擔重 職場漸輸蝕

作為在職媽媽，何￼不論工作如何艱辛，下班後仍要到街市買菜，回家煮飯給兒子吃、與他溫習，再做家務。她憶述到地盤工作初期，日子的確非常辛苦，每天工作回家後，整個人像散開一樣，幸好當時是冬天，有利慢慢適應；但踏入夏季，比初入行時辛苦得多，「你會感到整個人的水分全部流走，一邊喝水，但同時不斷出汗，像是把水分換走一樣，衣服一件一件地換，但仍滿身汗水，每個關節都像要散開一樣。」不過，她漸漸地都習慣了。

找不到紮鐵工轉當看守地盤 人工少一半

眨眼間，何瞐當了八年紮鐵工人。訪問當日，她正於大埔工地工作，可是這時只是做工地看守工作，薪金比做紮鐵工人時少了超過一半，並不是累了想偷懶，而是近年建造業不景氣，開工不足。她說，自2015年起，地盤工選擇明顯減少，每月只有一半時間收到判頭的開工電話；到去年中，更甚少收到判頭致電叫開工，「後期好多時候，大師傅也開工不足，加上我是女性，工作就更少了。有時也會想，廣告說過地盤工作不斷，原來一切都不現實，以前很多宣傳說既有西鐵又有沙中線工程等，好像是日日有工開，可是很短暫。」

需要照顧家人，也令不少在職媽媽受到限制。何瞐不時要到學校參加兒子的親子活動，一旦患病又要請假照顧他，令判頭對她產生負面印象，有工作機會時便不會第一時間考慮她，致使近年長期開工不足。

「我不想攤大雙手問別人要錢、看人面色，為了生存就必須工作賺錢，靠自己雙手一定能夠生存，解決溫飽，我要有這個動力。」何瞐坦言，不少人會認為新移民，尤其是嫁到香港的內地女人，大多貪圖香港的福利，但她絕對不是。

我認為靠自己賺錢才有生存的意義，我見過不少新移民亦想自食其力。領取社會福利很傷尊嚴，我一點也不想，我想納稅，因為施比受更為有福。 紮鐵女工何瞐

地盤女工1.4萬創新高

雖然地盤工作機會不及十年八年前，但何瞐搖頭表示不想轉行，主要原因是地盤多數於周一至周六運作，較少需要加班，方便她照顧兒子從何瞐身上可見，女性在地盤工作面對的挑戰比男性大，不但可能遭受歧視，也可能因需要照顧家庭而付出更多。不過，本港地盤女工人仍持續增加。

政府統計處資料顯示，1994年12月共有6.3萬人從事地盤工作，當中男工人佔96%，而女工人只有2,224人，即男女比例為27比1，其後更曾創下約30比1的紀錄。此後，女工人數持續攀升，佔整體比率徘徊於7%至9%，2013年12月更首度升上10%的水平，男女比例約為9比1。

2015年12月的統計數據顯示，地盤女工首度超過一萬人水平，達10,168人，佔全行工人的10%；去年6月更創歷史新高，較2015年12月大增四成至14,377人，比率增至12%；其後在9月份回落，減少約2,000人，但仍佔全行的12%，其主要原因是男工人兩年來首度跌至不足十萬人。

陳婉嫻：地盤同工不同酬

就地盤女工所面臨的問題，關注婦女就業問題的陳婉嫻表示，一向有跟相關行業的判頭或公司密切了解行業情況。她指出，女性做事較為細心，隨着從業人數的增加，亦日益受到業界歡迎，甚至可能較男性更快升職。然而，陳婉嫻補充，女性入職時的待遇多年未見改善，不少公司指問題源於「傳統觀念」，認為地盤工作不適合女性，但同時亦反映出政府未能推動男女同工同酬，部分行業裏的女性仍然受到歧視。

據陳婉嫻獲得的資料，以地盤裏的同一工種來比較，男女工的薪酬的確有差距。非技術性工種的薪酬差距約有三成，而燒焊和紮鐵等技術性工種的薪酬差距則介乎一成至兩成，然而，男女工的工作時間及工作要求沒有太大分別。

近年不少已婚婦女欲重投勞工市場，以增加家庭收入及充實自己。陳婉嫻指部分學歷較低的婦女選擇對體力要求較高的工作，但往往只能接受較低的薪酬待遇，「如此做法根本就是涉及歧視，增加在職貧窮，反映香港的悲哀。」她相信，為婦女爭取公平就業條件，需更長時間才能完善解決。

婦女事務委員會主席陳婉嫻表示，多年來向政府反映過多項勞工問題，例如爭取最低工資、待產假等，但每每受到多方掣肘。（羅君豪攝）

陳婉嫻建議政府向各大地產商及承建商推動工地必須有固定地方給女工人更換衣服，營造男女平等的工作環境。她亦倡議政府協助婦女參與在職培訓，提升競爭力，讓僱主以同等待遇聘用女工。她認為這是最有效的處理方法，惟一切視乎政府是否有意推行。

想知道她們如何在充滿男人的工作環境漸漸獲得認同？請繼續閱讀：

【紮鐵女工】放下美容師玉手 新來港婦走進地盤做燒焊工

上文節錄自第153期《香港01》周報（2019年3月11日）〈自食其力撐起一片天 地盤女工勞而不獲〉。

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