【流感高峰】香港靈糧堂幼稚園爆甲型流感　23人受影響　情況穩定

衞生防護中心今日（13日）公布，位於銅鑼灣禮頓里6號的香港靈糧堂幼稚園爆發甲型流感，受影響的23名學童自2月17日起先後出現發燒、咳嗽和喉嚨痛等病徵，當中20人已求醫無需入院。所有病人現時情況穩定。 兩名學童的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。

衞生防護中心提醒學童若發燒不應回校上課。（資料圖片）

最新一宗幼稚園爆發流感個案，位於銅鑼灣禮頓里6號的香港靈糧堂幼稚園爆發甲型流感，受影響的13男10女學童來自K1至K3班別，年齡介乎3歲至6歲，病人自2月17日起先後出現發燒、咳嗽和喉嚨痛等病徵，當中20人已向私家醫院或醫生求醫，無需入院，所有病人現時情況穩定。兩名學童的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。

衞生防護中心人員已視察該校，並提供有關預防呼吸道感染的建議。該校正接受醫學監察。中心發言人提醒，若學生出現發熱，不論是否有呼吸道感染病徵，都不應回校上課，以防止流感或其他呼吸道傳染病的爆發。

衞生防護中心公布最新流感數字顯示，截至昨日（12日）共錄得526宗成人嚴重流感個案，當中有297人死亡；兒童個案則持續有21宗，1人死亡，另有1名三個月大男童目前情況危殆，仍在瑪麗醫院留醫。