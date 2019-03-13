【全球生活質量調查】香港連續三年排71位　維也納成最宜居城市

美世人力資源顧問公司（Mercer）公布2019年全球城市生活質素排名，香港自2017年起，連續第三年排名71位，而奧地利維也納連續第10年成為全球生活質素最高的城市。 亞洲生活質量最高的城市是新加坡，排名為25位；內地最宜居城市為上海，排名為103位，其次為120位為北京，較去年下跌一位；台北排名第84位；日本東京及神戶齊升一位並列第49位。

奧地利維也納已經連續10年被評為全球生活質量最高的城市。瑞士蘇黎世繼續排名第2位，加拿大溫哥華則由去年第5位，躍升至第3位，與德國慕尼黑及新西蘭奧克蘭並列第3位。

韓國前總統被捕 首爾排名上升兩位

另外，上海繼去年再次成為中國城市生活質量榜首，為103位，其他中國城市排名分別為北京（120位）、廣州（122位）及深圳（132位），當中北京較去年下跌1位，而深圳則較去年下跌2位。

亞洲城市中，則以新加坡第25位排名最高。韓國首爾排名上升2位至77位，報告指由於去年前總統李明博因涉貪污罪被捕後，國家政治形式轉趨穩定，所以排名有所上升。

盧森堡屬最安全城市

就全球生活質量調查，今年新增了針對個人安全提供的獨立排名，排名基於城市內部穩定性、犯罪水平、執法水平及個人自由度限制等分析。報告指西歐城市佔據了新的城市安全排行榜，其中盧森堡位列榜首；亞洲區方面，新加坡成個人安全第一的亞洲城市，柬埔寨首都金邊屬亞洲區最不安全城市。