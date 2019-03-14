【花展2019】周五維園揭幕　大紅花為主題　全場42萬株花

2019年香港花卉展覽明日﹙15日﹚正式於維園舉行。康文署表示，今年的主題花為｢大紅花｣，會以｢大紅花說願｣為主題，全場將展出約42萬株花卉，包括4萬株大紅花。 康文署指，花展結束後，會將可重新種植的植物送給市民，以響應環保，惟去年曾出現｢採花賊｣，情況亦一度混亂。康文署助理署長廖偉成表示，相信去年純粹誤會，香港人有質素，不怕同類事件。

康文署指，場內的特色植物及食用植物花園，會展出特色的大紅花栽培品種，部分花徑可長達18厘米。 (鄧倩螢攝)

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康文署表示，今年超過260個機構參展，其中104個來至20個國家和地區，包括日本、韓國、荷蘭、澳洲等。康文署指，場內的特色植物及食用植物花園，展出特色的大紅花栽培品種，有單瓣和重瓣，部分花徑達18厘米。署方又指，大紅花顏色豐富，除了常見的紅色，亦有粉紅、黃、白等顏色；並有雙色及一花多色。康文署助理署長廖偉成表示，大紅花花色豐富，充滿生命力，如港人適應力強，努力追求夢想。

廖偉成表示，去年天公造美，天氣良好，入場人數破紀錄；如今年天氣不俗，相信可有近70萬人次進場。 (鄧倩螢攝)

預計近70萬人次進場

去年花展有逾72萬名市民入場，康文署助理署長廖偉成表示，去年天公造美，天氣良好，入場人數破紀錄，雖然今年天氣或會不穩，但相信如天氣不俗，可以有近70萬人次進場。對於天氣會否破壞花卉，他表示，相信植物受到風吹雨打，如果展覽有植物受損，亦已準備好更換。

柯慧兒指，會將可重新種植的植物送給市民、學校、環保團體以及非政府組織。 (鄧倩螢攝)

香港花卉展覽委員會主席柯慧兒表示，去年超強颱風｢山竹｣吹倒不少樹木，今年大會邀請本地藝術家、設計師和園藝家，將塌樹製成雕塑、傢俱、裝置藝術和園藝擺設等，以推廣廢物利用。她續稱，有不少團體響應活動，不過未有具體參與數字。



現場有不少特色主題，當中包括以運動會為主題。 (鄧倩螢攝)

提供萬套可重用餐具 免費借用

另外，會場內設有小食檔，大會今年推行｢走塑，走即棄｣行動，除鼓勵市民入場時自備水樽、購物袋和餐具，並會要求小食檔不要向顧客派發即棄飲管，以及減少使用即棄塑膠餐具。柯慧兒指，會提供1.25萬套可重用餐具借用，市民毋須繳付按金就可使用，展場內會收集點回收餐具。

去年花展結束後，出現｢採花賊｣，有市民涉嫌偷花。柯慧兒指，會將可重新種植的植物送給市民、學校、環保團體以及非政府組織，花展結束的翌日（25日），會有義工派花。康文署助理署長廖偉成表示，香港人有質素，相信去年情況純粹誤會，未怕會有相關情況出現。



花展將於明日至3月24日，一連10日在維園舉行，開放時間為上午9時至晚上9時，入場票全費為14元，優惠收費則為7元，市民可在維園會場入口處購票。