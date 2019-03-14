【消委會】智能家居成趨勢　要保障私隱記得做好呢個步驟...

只要手持一部流動裝置就能控制全屋電器，的確相當方便，故此智能家居近年愈來愈受歡迎。KACTUS智能家居系統軟件服務供應商負責人稱，使用智能家居的產品有上升趨勢。而最新一期消委會報告提及，使用智能家居產品，或有機會令個人私隱透過網絡外洩，顯示智能家居系統存有一定保安風險。究竟用家如何獲得更大保障？即觀看影片，一覽專家提供的貼士。

負責人何子文及徐志誠3年前開始智能家居相關業務，認為香港發展智能家居的步伐相對外國緩慢。最早期的智能家居技術，差不多二十年前已經開始發展，當時一般會用於昂貴或面積較大的家居，而且主要是有線的技術，隨著無線技術興起，智能家居設備亦開始多配以Wi-Fi及藍芽等技術。

負責人何子文及徐志誠3年前開始智能家居相關業務，認為香港發展智能家居的步伐相對外國緩慢。（王海圖攝）

在香港較受歡迎的智能產品，包括智能門鎖、窗簾等等。亦有不少年輕人喜歡以智能系統調教室內燈光，隨用途或心情，轉換客廳燈和天花燈等等，而不少智能系統，均通過流動裝置，以Wi-Fi或藍芽連接裝置，再操控家庭電器。

徐志誠指，Wi-Fi及藍芽這類技術屬開放式網絡，保安自然較弱，建議用家採用封閉式網絡系統，較易監察系統安全，黑客亦會較難獲取相關資料。在購買新的裝置後，應先更改廠商在裝置上預設的密碼，保障裝置能安全使用。

隨著無線技術興起，智能家居設備亦開始多配以Wi-Fi及藍芽等技術。（王海圖攝）

雖智能家居未算普及，但二人認為的確是大勢所趨，指不少酒店或新樓盤都開始引入智能系統。消委會就智能家居提供建議，用戶在設定登入密碼時，密碼長度愈長愈好，並應混合大小楷字母、數字等，不需要的功能最好關閉，避免長期開啟；另外亦要定期更新軟件，以修補安全漏洞。