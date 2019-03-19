【有片】夾公仔店獎品最高只可價值 ... 原來有段古

何解區區湧現無人駕駛夾公仔店？《新聞加零一》為你一連三集拆解。 不少人到台灣或日本旅行，均會把夾公仔列為必到行程，皆因獎品精美，當中更不乏如智能電話或名牌耳筒等貴價禮品。反觀香港，獎品還是以公仔為主，原來竟與牌照規例有關。

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夢之抓物店店主笑言獎品只得公仔， 並非吝嗇，他解釋，原來夾公仔店受兩大條例規管，根據有獎娛樂遊戲牌照規定，每項獎品的價值不得超過300元。

在不少屋邨商場，不時也能看到有店舖，會在店內放一至兩部夾公仔機，冀吸引人流之餘亦希望賺點外快。然而法例規定，任何人若擬舉辦或進行有獎娛樂遊戲，必須向民政事務局申領有獎娛樂遊戲牌照，若沒領取隨時會誤墮法網。

而要領取牌照亦絕不容易，至少要經過6個政府部門審批，領取兩個牌照。第一是公眾娛樂場所的牌照，申請人需向食環署遞交一式四份的圖則，裝潢和消防系統也要合乎特定的規矩和要求，期間牽涉屋宇署、消防處、民政署、機電工程署及食環署的審核。完成審核後便能向民政署申領有獎娛樂遊戲牌照，除了要交基本的申請表，還有致警務處處長的聲明書、遊戲清單、機器彩色圖片、規則說明以及獎品種類等，隨時要耗時半年才能成功辦理。