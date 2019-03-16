恒生大學正名晚宴　林鄭致辭校方指「生機勃勃」　冀培育更多人才

香港恒生大學於去年獲得大學名銜，今日（16日）舉行校慶日暨大學正名晚宴，並邀得特首林鄭月娥到場。 林鄭月娥於致辭時稱，政府過去透過一系列措施，為恒生大學增加資源以提升教學質素。她提及近年適齡學生人數下降，有說法認為自資院校「步入寒冬」，不過她形容恒生大學「生機勃勃」，希望能為香港培育更多優秀人才。

林鄭月娥出席恒生大學正名晚宴，校長何順文教授陪同在側。（羅君豪攝）

特首林鄭月娥於今日（16日）出席香港恒生大學2019校慶日暨大學正名晚宴，於致辭時提及學校獲得大學名銜為「實至名歸」。她指出，過去政府採取雙管齊下的策略，推動資助與自資專上教育界別的發展。政府於2006年向恒生大學批出沙田小瀝源院校用地及開辦課程貸款，興建多座教學大樓等；此外，亦透過配對補助金計劃以及自資專上教育基金等措施，以提升學校的教學質素；而近年政府亦透過資助計劃，資助學生就讀配合本港社會需要的課程。

林鄭月娥稱社會有說法稱自資院校將步入寒冬。（羅君豪攝）

她提及近年適齡學生人數下降，甚至有說法稱自資院校將「步入寒冬」，不過她以「生機勃勃」形容恒生大學，希望該校能於往後日子繼續穩健發展，為香港培育更多優秀人才。