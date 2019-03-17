電子病歷「醫健通」登記人數破百萬　料2022年前加入中醫藥資料

電子病歷平台「醫健通」於2016年3月推出，容許公私營醫療機構互通及閱覽病人的健康紀錄，助提升醫療服務效率。 食物及衞生局局長陳肇始今日（17日）撰寫網誌指，醫健通推出三年以來，已有100萬名市民登記，下一階段的工作，政府計劃於2022年前，擴大可互通資料範圍加入中醫藥資料及放射圖像、建立「病人平台」容許市民以手機應用程式管理自己的健康，以及提升系統的保安及私隱保障。

陳肇始「報喜」指醫健通已有逾100萬人登記。（食物及衞生局局長網誌圖片）

現時「醫健通」可讓全港的公私營醫護機構在取得病人同意後，互通和取覽他們的健康紀錄，病人可以得到更連貫的健康護理，也促進公私營醫療界別的協作，提升醫護服務的效率和質素。已登記市民的健康紀錄可終身保留，有助減少重複的檢查和治療。

陳肇始表示，醫健通面世三年，已登記市民數目突破100萬人，而參與計劃的醫療機構方面，除了醫管局、衞生署及12間私家醫院外，已有超過1,700間醫護機構，包括診所、安老院舍及社福機構等已登記加入，共逾47,000名醫護專業人員均可以利用醫健通為病人提供醫療服務。

2022年前涵蓋中醫病歷

「醫健通」先後獲得三個本地和國際資訊及通訊科技獎項，現正推行第二階段發展，包括擴大可互通資料範圍，加入中醫藥資料及放射圖像；建立「病人平台」作為香港公共衞生平台，屆時病人可以手機下載程式，登入後可閱覽自己的健康狀況；另外亦會提升系統的保安讓個人私隱獲充分保障，料上述措施可於2022年前陸續完成。

市民可在醫管局或衞生署的登記站或各區的流動登記隊即場登記，亦可透過網上、郵寄或傳真遞交表格，再帶同身份證明文件到指定登記站完成登記程序。