廉署起訴成衣印墨公司前經理　涉詐騙69萬貨款

廉政公署今日（18日）落案起訴成衣印墨公司前經理何佩賢，她涉嫌詐騙Perfectos HK Limited （PHK）逾69萬元貨款，被控兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》，被告獲廉署准予保釋，並將於星期三（20日）在西九龍裁判法院答辯。

廉政公署今日（18日）落案起訴成衣印墨公司前經理，涉詐騙69萬貨款。（資料圖片）

案情指，39歲被告何佩賢於案發時為Perfectos HK Limited （PHK）的前業務發展經理，PHK是一間專門供應指定作服裝緞帶打印用途的成衣印墨公司。被告的職責包括替PHK的客戶，向內地供應商訂購一種在成衣製品上打印圖案時使用的物料「塑膠薄膜」。而被告於2011年9月2日成立匯賢（香港集團）有限公司（匯賢），並成為匯賢的唯一股東兼董事。

控罪指，被告涉嫌於2011年12月20日至2013年5月25日期間，在她仍然屬PHK的僱員，並有責任向PHK完全披露任何現存或潛在的利益衝突時，未有向PHK披露她在匯賢的權益，並意圖詐騙而誘使PHK向匯賢，或另一間塑膠薄膜供應商發出訂單，以及向匯賢付款，導致匯賢獲得利益或PHK蒙受不利；PHK因此向匯賢支付逾69萬元貨款。

被告已獲廉署准予保釋，以待星期三應訊。