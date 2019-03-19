【流感高峰】疫情緩和照逼爆　急症室求診首破七千　醫管局籲體諒

流感疫情已緩和，惟公立醫院依舊逼爆！醫院管理局今日（19日）發新聞稿指，公立醫院仍處於冬季服務高峰期，相關數據顯示服務需求仍然高企，醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯表示，本周一（昨日）的求診人次是入冬以來的最高紀錄，達到7038人，其中1100名病人需要入院，貼近今季最高單日入院紀錄。 整體的內科病床佔用率達113%，當中聯合醫院的佔用率更高達128%。 因應公立醫院內科病房擠逼，醫管局現冒加開逾1800張病床應令需求，呼籲病人盡量依從醫護人員指示，籲市民體諒。

醫管局指公立醫院昨日（18日）求診人次突破7000人。（資料圖片）

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張子峯表示，根據衞生防護中心近日的監察數據，今年冬季流感的活躍程度雖然逐漸緩和，但公立醫院急症室過去兩日的求診病人驟增。由於多間醫院內科病房的入住率飽和，有部分急症室病人或需等候一段時間才能入住病房，請病人及家屬體諒，並建議故此病況輕微的病人，可考慮使用普通科門診或私營基層醫療服務。

醫管局又指，公立醫院內科病房非常擠逼，醫管局已加開超過1800張病床應付需求。張子峯呼籲住院病人盡量依從醫護人員的指示，病情合適的病人請配合轉院和出院安排，讓病房騰出病床接收其他病人，應付需求。

截至今日下午1時45分，將軍澳醫院的急症室輪候時間超過6小時，其他醫院則介乎1至4小時間。

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