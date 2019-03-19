【康宏案】主席稱疑郭曉群不法獲股份　怕影響股東利益撤其投票權

康宏主要股東郭曉群，不滿兩年前在康宏股東特別大會上被董事局主席撤銷其投票資格，遂入稟要求推翻該次大會決定，但遭法官拒絕。郭不服，並指主席在該裁決屬惡意，希望能修改其申索，法庭今就郭的申請作聆訊，康宏主席陳志宏出庭作供，並稱2016年康宏遭廉署調查，他臨危受命當上主席，惟他當時懷疑郭不法獲得股份，怕他影響其他股東利益，故才決定撤銷其投票權。

康宏主席陳志宏坦言不怕被擺免。（朱棨新攝）

原告郭曉群，他亦是上市公司佳兆業（1638）的少東，被告為康宏環球控股主席陳志宏，及康宏環球控股有限公司。

郭持康宏近三成股份

郭持有康宏29.91%股份，他於2017年12月29日曾要求召開股東特別大會，提議罷免多名董事，惟主席陳志宏在大會當天，將郭曉群全部票數視為無效。郭指陳撤銷其投票權，等同侵害股東產權，惟法庭認為這說法不成立，故郭現想以陳的決定屬惡意，從而繼續其申索。

陳稱臨危受命當主席

陳志宏今在庭上稱，他於2015年加入康宏任高級顧問。至2017年底，因康宏遭廉政公署調查，多名管理層被捕，陳於同年12月臨危受命，擔任公司主席及執行董事。

認為郭不當取得股份

同時，郭曉群要求召開股東特別大會。陳指，考慮郭獲得手上股份的時間、資金來源等因素後，認為郭不當地取得公司股份。若他在大會投票，會對其他股東不公平。而陳在大會行使公司章程，禁止郭行使投票權。

認未有向法庭申請禁郭投票

代表郭的律師盤問時指，康宏在案發時已入稟控告郭曉群等人，並要求法庭頒令郭不應有投票權，問陳是否曾考慮向法庭申請臨時禁制令，禁止郭在大會上投票。陳稱，當時曾和法律團體商議此事，最終沒有申請。

認未有向法庭申請禁郭投票

代表郭的律師盤問時指，康宏在案發時已入稟控告郭曉群等人，並要求法庭頒令郭不應有投票權，問陳是否曾考慮向法庭申請臨時禁制令，禁止郭在大會上投票。陳稱，當時曾和法律團體商議此事，最終沒有申請。

直言不怕被擺免

郭的律師續指，大會當時要罷免的董事中，包括陳志宏和康宏總裁吳榮輝，因此兩人涉個人利益。陳強調他不介意被罷免，至於吳是否涉及個人利益，陳指郭應詢問吳本人。

案件編號：HCMP 41/2018