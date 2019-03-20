【有片·杜敬謙逝世】錄音訪問曝光　從小怕凍水來港苦學廣東話

「香港飛魚」杜敬謙於美國訓練期間，暈倒後不治，終年26歲。今早在商台節目中，播出他生前的訪問，期間大談小時候學習游泳的經過，以及回流香港的生活。離開自2歲已長居的澳州，回到香港，杜敬謙直言「從沒後悔」。

杜敬謙生前訪問曝光，期間主持人提到能參與2020年的東京奧運一直是杜敬謙的心願，所以才會到美國佛羅里達州進行今次訓練，希望跟隨一些頂級教練和泳手練習，從中改善泳術。訪問期間，杜敬謙談到從澳洲回流香港的原因，指在澳洲時雖然父母之間會說廣東話，但自己卻說得不太流利。直至3年前遇上長居香港的女朋友，決定回流並學好廣東話，同時希望披上港隊泳衣，代表香港出戰。談到在香港的生活，他直言「回來香港3年我都很開心，以及沒後悔」。

擁有16個香港游泳個人紀錄的杜敬謙，原來小時候並不喜歡游泳，因很害怕凍水，更笑言自己直到現在也是「喜歡暖水多很多」。但因上小學前，父母常常想帶他去沙灘，加上為了預備小學的游泳班，才去學游泳。然而天資聰穎的他很快便學會，憑著不斷練習一步一步走向成功。縱然訓練辛苦而漫長，但他仍稱喜歡去訓練，因明白要好好練習，才能游得好成績，在比賽中感受到「盡力做到最好」的感覺。