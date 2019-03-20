【好市民獎】15歲少女港鐵車廂喝止扒手偷竊　慨嘆有人見到不出聲

警務處今日（20日）舉行「好市民獎」頒獎典禮2018年第2期，加許39名來自各警區的熱心市民。 是次最年輕獲嘉許的市民是15歲學生吳慕萍，她在上學途中，在港鐵車廂喝停了一名扒手偷竊，並成功令扒手被捕。她慨嘆旁人都未有伸出援手，「點解（大家）明知（男子）伸咗手都唔阻止？」 也有獲嘉許的「好市民」慨嘆，在罪案發生時「花生友」都未有伸出援手，冀日後若再發生罪行，市民可以多做一步，阻止罪案發生。

吳慕萍（中）與家人今日到場領獎。（李家偉攝）

見男子打開女乘客背包偷竊

今年15歲的吳慕萍是今次最年輕獲嘉許的市民，她在2018年10月一天的上課途中，在港鐵車廂內發現一名男子拉開另一名女乘客的背包，並伸手入內，遂高呼喝止。男子其後在抵達黃大仙站時逃出車廂，最終被吳慕萍及另一乘客的追趕下截停。

警方到場調查後發現，該男子在逃走時將一個銀包丟棄到附近的垃圾桶，而銀包是在較早前盜取；男子其後被判盜竊及企圖盜竊罪成。

其他人見到都唔理，當無事發生......點解（大家）明知（男子）伸咗手都唔阻止？ 15歲少女吳慕萍

扒手手臂有紋身 當時有「有少少驚」

事隔半年，吳慕萍憶述當日即使車廂滿是乘客，但男子光明正大地伸手偷竊，現場卻無人阻止。她提到男子手臂有紋身，坦言當時「有少少驚」，但情急之際她唯有高呼喝止。她慨嘆「其他人見到都唔理，當無事發生......點解（大家）明知（男子）伸咗手都唔阻止？」她直言當時其實十分希望有其他乘客伸出援手。現時英勇行為獲得肯定，她說日後如果看到同樣事件，會更果斷伸出援手。

另外兩位同樣被嘉許的市民黃棟及鄭家豪，在2018年8月制服了一名手持武士刀揮舞的男子；該男子其後因襲擊導致造成身體傷害罪成。

黃棟（左）及鄭家豪（右）合力制服持武士刀刀手而獲得嘉許。（李家偉攝）

制服持武士刀刀手 笑言事後被妻子責罵​

本職是麵店老闆的黃棟，其麵店正正在事發現場附近。當時友好鄭家豪與他同在店內，在聽到有人高呼救命後走出店外查看，才發現事件。黃棟憶述指，即使已學習空手道達廿年，但該把武士刀長至及腰，當下仍有顧忌；但最後仍與友人跑出追截，在追逐兩條街後才成功撲倒及制服刀手。

鄭家豪提到，事發時並不緊張，但事後回想才認為事件十分危險，笑言更因而被妻子責罵。與吳慕萍面對的一樣，即使是大白天下發生的罪行，也未有其他人伸出援手。黃棟坦言香港市民也許是因為怕麻煩，但認為起碼可以高呼喝止，讓犯人知難而退，又直言「拍片、八卦其實幫唔到件事」。