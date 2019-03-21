【獨家】傳夥拍怡和競投　虛擬銀行熱門中標者WeLab：不予置評

金融管理局預期，將於今年首季開始發出首批虛擬銀行牌照。外界盛傳，很大機會於首批獲得牌照的包括阿里巴巴創業者基金、Tom集團持股的港產獨角獸WeLab。 消息人士向《香港01》指出，WeLab是次與怡和集團（Jardine Matheson）合股競投虛擬銀行牌照。 WeLab發言人對上述消息不予置評。另記者就以上消息經電郵及致電向怡和集團，以及怡和旗下PT Astra International Tbk查詢；怡和集團發言人表示，不會就市場傳聞或猜測置評。

WeLab半年前已與怡和合作進軍印尼市場。圖為WeLab創辦人兼行政總裁龍沛智。（資料圖片／江智騫攝）

WeLab與怡和 半年前合作進軍印尼

事實上，怡和與WeLab早有合作經驗，雙方半年前已曾合作進軍印尼市場。去年9月，怡和旗下印尼大型企業集團Astra子公司PT Sedaya Multi Investama，與WeLab合組PT Astra WeLab Digital Arta（AWDA），將金融科技信貸技術引入印尼市場。

怡和的業務滲透香港市民生活多個環節，在香港經營的業務覆蓋食品、健康美容、家品及餐飲，包括︰惠康、7-11、萬寧、宜家及美心等。今次夥拍WeLab，搶攻本港「新經濟」領域。

金管局前年9月宣布鼓勵在香港引入虛擬銀行，以促進普及金融和金融科技發展，去年5月底推出《虛擬銀行的認可》指引，至去年8月31日首批牌照申請截止，共收到約29家機構遞交申請書。

虛擬銀行即不設實體分行的銀行，市民可透過網頁或手機平台使用全面的銀行服務，包括定存、借貸、保險服務等。

WeLab半年前已與怡和合作進軍印尼市場。圖為WeLab創辦人兼行政總裁龍沛智（中）。（資料圖片／江智騫攝）

金管局接獲約29個申請

去年底，金管局表示，約有三分之一申請者未有就發牌準則下的部份關鍵項目提交足夠資料而遭駁回。金管局日前再透露，在大約20份已提交接近完備資料的申請中篩選了8份作最後的盡職審查，當中包括銀行、非銀行金融機構和科技公司，有本地、中國內地和海外公司。

當時外界已盛傳，很大機會獲發首批虛擬銀行牌照的申請者，包括騰訊（0700）旗下的財付通、渣打與香港電訊（6823）財團、WeLab、眾安（6060）與信銀國際財團，和小米（1810）與尚乘金融的財團。