明德學院停止招生　校方急尋白武士救校　校長：若倒閉會傷心

多年收生不足、財政虧損累計約2億元的明德學院，雖是香港大學機構成員之一，但收生一直欠佳，校方決定2019/20新學年停止招生，預計運作至2022年。 明德學院校長李經文今日（21日）下午出席傳媒茶聚時表示，有「白武士」有興趣接辦明德，但由於資料敏感，故拒絕透露白武士數目及洽談進度，只稱希望能成功尋覓白武士，「作為一個教育者，最傷心係closure（學校倒閉）。」他續指，學院宣告停止收生後，有學生轉讀港大專業進修學院（HKU Space )的課程，但暫未提供相關數字。

明德學院校長李經文（中）示，有「白武士」對注資明德有興趣，但拒絕透露「白武士」數目及洽談進度。（胡家欣攝）

港大附屬學院收生持續穩定

中六畢業生人數持續下降，自資院校正面對收生寒冬。同場的港大附屬學院校長陳龍生表示，不擔心未來收生情況，雖然文憑試考生人數每年平均跌幅為4%至6%，但學院收生人數持續穩定，加上本港對高級文憑及「半專業」人才需求增加，變相對副學位課程仍有需求，故未來亦會繼續開辦副學士及高級文憑課程。

作為港大機構成員之一的明德學院，卻面臨倒閉威脅。（資料圖片）

目前港大附屬學院的內地生人數為約400人，本年度取錄220人，尚未用盡可取錄非本地生限額。學院指，未來會繼續積極開拓內地生源，亦期望政府檢討自資政策時，能放寬有關比例。

檢討自資專上教育小組去年底向政府提交報告，當中建議八大資助大學屬下的自資院校，脫離大學本部成為獨立院校，意味失去課程自我評審權。被問到會否支持建議，同為HKU Space 院長的李經文指，學院作為港大機構成員之一，會以港大立場為依歸。

陳龍生則指，院校的評審課程質素及監察機制嚴謹，新開辦的課程除經內部評審，亦要獲港大校委會通過，每年均受定期監察，以確保課程質素達標。他質疑若學術及職業資歷評審局日後統一審批所有自資院校課程，其人力資源能否有足夠能力應付。